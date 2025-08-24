قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
شيكابالا: المواهب قلت خالص في مصر.. واللي معاه فلوس هو اللي بيلعب
شيكابالا: أتمنى تدريب الزمالك لكن البعض داخل النادي لن يتركوني
صلاة تسبحة وقداس عيد "العذراء" بكنيستها في بني مزار | صور
دينا أبو الخير: لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول
كولمبوس الأمريكي يحتفل بمشاركة وسام أبوعلي في أول مباراة مع الأسود والذهب
تأهب في الأهلي قبل مواجهة المحلة.. و«الشحات» يقترب من المشاركة
بعد تعاقد القادسية الكويتي مع «كهربا» .. الغندور: خطوة مهمة لاستعادة مستواه
«ونيس وش السعد عليّا»| جميلة عزيز تروي ذكرياتها مع محمد صبحي.. وتفاصيل أزمتها الصحية
3 عادات يومية لا غنى عنها لصحة مثالية

نهى هجرس

الصحة المثالية لا تعني حلولاً سريعة أو تدابير صارمة، بل هي عادات يومية صغيرة تُحدث فرقًا طويل الأمد، يزدهر الجسد والعقل بالاستمرارية، ولا ينبغي التنازل عن بعض العادات. 

هذه العادات الثابتة هي أساس حياة أكثر صحة وسعادة 

- المشي 10000 خطوة يوميا

الحركة أساس الحياة، المشي من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لتحسين الصحة العامة، فهو يدعم وظائف القلب، ويحافظ على الوزن، بل ويعزز صفاء الذهن، سواءً كان مشيًا صباحيًا، أو المشي أثناء المكالمات، أو صعود الدرج، فإن المشي خطوة أساسية.

- النوم لمدة 8 ساعات كل يوم

النوم الجيد هو مفتاح إعادة ضبط الجسم، فهو يقوي المناعة، ويوازن الهرمونات، ويحسن التركيز، قلة النوم تؤدي إلى التعب، وضعف اتخاذ القرارات، ومشاكل صحية طويلة الأمد، غرفة باردة ومظلمة، وجدول نوم ثابت، يساعدان على الحصول على راحة جيدة.

- احصل على 30 دقيقة من ضوء الشمس يوميًا
ضوء الشمس هو المصدر الطبيعي لفيتامين د، الضروري لتقوية العظام، ودعم المناعة، وتنظيم المزاج، قضاء نصف ساعة على الأقل في الهواء الطلق، ويفضل في الصباح، يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم ويحافظ على استقرار مستويات الطاقة.

المصدر times of india

صحة المشي النوم

