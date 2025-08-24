3 عادات يومية لا غنى عنها لصحة مثالية

الصحة المثالية لا تعني حلولاً سريعة أو تدابير صارمة، بل هي عادات يومية صغيرة تُحدث فرقًا طويل الأمد، يزدهر الجسد والعقل بالاستمرارية، ولا ينبغي التنازل عن بعض العادات.

هذه العادات الثابتة هي أساس حياة أكثر صحة وسعادة

- المشي 10000 خطوة يوميا

الحركة أساس الحياة، المشي من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لتحسين الصحة العامة، فهو يدعم وظائف القلب، ويحافظ على الوزن، بل ويعزز صفاء الذهن، سواءً كان مشيًا صباحيًا، أو المشي أثناء المكالمات، أو صعود الدرج، فإن المشي خطوة أساسية.

- النوم لمدة 8 ساعات كل يوم

النوم الجيد هو مفتاح إعادة ضبط الجسم، فهو يقوي المناعة، ويوازن الهرمونات، ويحسن التركيز، قلة النوم تؤدي إلى التعب، وضعف اتخاذ القرارات، ومشاكل صحية طويلة الأمد، غرفة باردة ومظلمة، وجدول نوم ثابت، يساعدان على الحصول على راحة جيدة.

- احصل على 30 دقيقة من ضوء الشمس يوميًا

ضوء الشمس هو المصدر الطبيعي لفيتامين د، الضروري لتقوية العظام، ودعم المناعة، وتنظيم المزاج، قضاء نصف ساعة على الأقل في الهواء الطلق، ويفضل في الصباح، يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم ويحافظ على استقرار مستويات الطاقة.

المصدر times of india