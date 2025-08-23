قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصفاقسي يكشف حجم إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الفريق
الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب
تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام
أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات
المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟
سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها
محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكري
تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة
مسار مؤقت.. تحويلات مرورية بمحيط محطة مترو المطبعة في الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
آية التيجي

أصبح الثوم أكثر من مجرد إضافة للطعام، بعدما كشفت الممثلة العالمية بريانكا شوبرا عن استخدامها له كعلاج طبيعي للفطريات وآلام المفاصل، من خلال فركه على قدميها، وهو ما أثار فضول الكثيرين حول فوائده غير التقليدية.

فوائد الثوم عند فركه على القدمين

وفقًا لموقع WebMD، يحتوي الثوم على مركبات فعالة مثل الأليسين، التي تمنحه خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله علاجًا طبيعيًا للعديد من المشاكل الصحية والجلدية. ومن أبرز فوائده:

ـ مضاد للفطريات والميكروبات: 

ويساعد في علاج حالات مثل «قدم الرياضي» بفضل خصائصه المطهرة.

ـ تسكين الألم: 

ويحسن تدفق الدم ويخفف توتر العضلات، مما يقلل من آلام المفاصل.

ـ خفض الالتهابات والحمى:

ويقاوم الجراثيم المسببة للالتهاب ويقلل الأعراض المصاحبة.

ـ تعزيز المناعة: 

ويدعم الجسم في مواجهة العدوى الفيروسية والبكتيرية.

ـ صحة الجلد: 

ويخفف الاحمرار وحب الشباب، ويعمل كمضاد للبكتيريا، مع دور محتمل في تأخير علامات الشيخوخة.

روتين بريانكا شوبرا مع الثوم

روتين بريانكا شوبرا مع الثوم

وأوضحت شوبرا أنها بدأت استخدام الثوم أثناء تصوير فيلمها The Bluff، حيث اعتادت على فركه حول الكعبين لتخفيف الألم والالتهاب، مؤكدة أنها شعرت بزيادة الطاقة والحيوية بعد إدخاله في روتينها اليومي.

فوائد الثوم عند فركه على القدمين

تحذيرات مهمة قبل الاستخدام

وعلى الرغم من فوائده المتعددة، ينصح الأطباء بالحذر عند استخدام الثوم موضعيًا، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة، إذ قد يسبب تهيجًا أو احمرارًا أو حروقًا سطحية. 

وفي حال ظهور أي أعراض جانبية يجب التوقف فورًا عن الاستخدام، مع استشارة طبيب الجلدية قبل التجربة، نظرًا لاختلاف النتائج من شخص لآخر.

فوائد فرك الثوم على القدمين بريانكا شوبرا والثوم علاج طبيعي لآلام المفاصل الثوم وصحة الجلد وصفات طبيعية بالفوائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

ترشيحاتنا

خريجو دفعة كفر الشيخ

قوتنا في شبابنا.. تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد .. تنفيذ 87 مشروعا خدميا وتنمويا لخدمة 400 ألف مواطن

نادى دمياط

استئناف تدريبات فريق كرة القدم الأول بنادي دمياط

بالصور

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد