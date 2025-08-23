بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

أصبح الثوم أكثر من مجرد إضافة للطعام، بعدما كشفت الممثلة العالمية بريانكا شوبرا عن استخدامها له كعلاج طبيعي للفطريات وآلام المفاصل، من خلال فركه على قدميها، وهو ما أثار فضول الكثيرين حول فوائده غير التقليدية.

فوائد الثوم عند فركه على القدمين

وفقًا لموقع WebMD، يحتوي الثوم على مركبات فعالة مثل الأليسين، التي تمنحه خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله علاجًا طبيعيًا للعديد من المشاكل الصحية والجلدية. ومن أبرز فوائده:

ـ مضاد للفطريات والميكروبات:

ويساعد في علاج حالات مثل «قدم الرياضي» بفضل خصائصه المطهرة.

ـ تسكين الألم:

ويحسن تدفق الدم ويخفف توتر العضلات، مما يقلل من آلام المفاصل.

ـ خفض الالتهابات والحمى:

ويقاوم الجراثيم المسببة للالتهاب ويقلل الأعراض المصاحبة.

ـ تعزيز المناعة:

ويدعم الجسم في مواجهة العدوى الفيروسية والبكتيرية.

ـ صحة الجلد:

ويخفف الاحمرار وحب الشباب، ويعمل كمضاد للبكتيريا، مع دور محتمل في تأخير علامات الشيخوخة.

روتين بريانكا شوبرا مع الثوم

وأوضحت شوبرا أنها بدأت استخدام الثوم أثناء تصوير فيلمها The Bluff، حيث اعتادت على فركه حول الكعبين لتخفيف الألم والالتهاب، مؤكدة أنها شعرت بزيادة الطاقة والحيوية بعد إدخاله في روتينها اليومي.

تحذيرات مهمة قبل الاستخدام

وعلى الرغم من فوائده المتعددة، ينصح الأطباء بالحذر عند استخدام الثوم موضعيًا، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة، إذ قد يسبب تهيجًا أو احمرارًا أو حروقًا سطحية.

وفي حال ظهور أي أعراض جانبية يجب التوقف فورًا عن الاستخدام، مع استشارة طبيب الجلدية قبل التجربة، نظرًا لاختلاف النتائج من شخص لآخر.