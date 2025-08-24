كان بيلعب كورة.. سبب وفاة بهاء الخطيب يثير السوشيال ميديا

تصدر خبر وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب، عن عمر ناهز 41 عامًا، السوشيال ميديا.

وأكد أصدقاء الفنان بهاء الخطيب على السوشيال ميديا أنه توفي إثر إصابته بذبحة صدرية مفاجئة، وكانت اللحظات الأخيرة له أثناء ممارسته مباراة كرة قدم مع أصدقائه.

وبعد وقوعه في الملعب، تم نقله على الفور إلى أحد مستشفيات أكتوبر التخصصية في محاولة لإنقاذه، إلا أن محاولات الإنعاش باءت بالفشل، ليفارق الحياة بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن تُشيع جنازته صباح اليوم، الأحد، في تمام الساعة العاشرة من مسجد خاتم المرسلين بمنطقة البدرشين.

وكتب الفنان حسام داغر، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، بعد الإعلان عن خبر وفاة بهاء الخطيب: "لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندرية.. خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة، الناس بتمشي فجأة إزاي كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأضاف داغر: "أنا عقلي هيجراله حاجة.. الثبات والعقل والصبر من عندك يا رب.. بهاء الجميل المحترم الطيب، أعرفه من أيام مسرح الجامعة، وكان ناجح في كل حاجة".