نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل معاناته بعد وفاة ابنه وكلمات والده المؤلمة

كشف حسام عرفات، لاعب وادي دجلة والزمالك السابق، تفاصيل مؤلمة عن وفاة نجله عمر، الذي أصيب بثقب في القلب، وتم تشخيصه بشكل خاطئ من قبل الأطباء في بداية المرض.



قال حسام عرفات، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، في تصريحات عبر بودكاست جول كاست، إنه عاش أصعب لحظات حياته بعدما فقد نجله عمر بشكل مفاجئ.



وأوضح أنه كان في طريقه لخوض إحدى المباريات حين شعر نجله بوعكة صحية، لكن زوجته لم تخبره حتى لا تشتت تركيزه. وبعد انتهاء اللقاء، عاد إلى منزله وأخذ زوجته وطفله إلى طبيب بالقرية، إلا أن الطبيب أكد أن حالته مستقرة وأعطاه علاجًا، مضيفًا: "كنت أشعر أن عمر ليس بخير، وكنت مستعدًا لنقله إلى المنصورة، لكن الطبيب قال إنه بخير":

وأشار إلى أن حالة نجله لم تتحسن، ما دفعه لنقله إلى مستشفى في المنصورة، وهناك فوجئ برد صادم من الطبيب الذي استقبلهم قائلًا: «اتأخرتوا ليه؟». وأضاف: كنت أعتقد أن الأمر بسيط، لكن اكتشفت أن التشخيص هو ثقب في القلب. وعلمت فيما بعد أن الطبيب الأول كان يعرف حقيقة وضع ابني لكنه لم يخبرني".

وكشف عرفات أنه اضطر للسفر إلى القاهرة لإنهاء إجراءات سفر مع المنتخب، بينما بقيت زوجته مع الطفل في المستشفى، متوقعًا أن تتحسن حالته خلال ساعات. لكنه فوجئ باتصال من والد زوجته يبلغه بوفاة نجله، مشيرًا إلى أنه لم يتخيل أن الأمر يخص «عمر»، وظن أن الحديث عن والده المريض.

واختتم: "أصريت ألا يتم دفنه قبل أن أراه.. عندما دخلت الغرفة ورأيته، لم أصدق أنه فارق الحياة.. أكثر لحظة كسرتني كانت في العزاء عندما قال والدي: كان نفسي تقولي يا جدي يا عمر".