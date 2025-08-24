رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجوال لافتة.

وتألقت أسماء أبو اليزيد مرتدية فستانًا طويلًا باللون البني من الشيفون، ذا تصميم جذاب يبرز جمالها وأناقتها.

كما اختارت أسماء أبو اليزيد أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أسماء أبو اليزيد في المكياج على اللون الأسود لتحديد العيون، مما أبرز جمالها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز أنوثتها.

ونعرض لكم صورة الفنانة أسماء أبو اليزيد.