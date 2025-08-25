قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
أصل الحكاية

جفاف الفم أسباب وحلول .. ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟

عبد الفتاح تركي

جفاف الفم .. قالت مبادرة حماية الأسنان "برودينته" إنه يمكن الاستدلال على جفاف الفم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل الشعور بلزوجة الفم وجفاف الشفاه وتشققها والشعور بحرقان في اللسان وانبعاث رائحة كريهة من الفم بسبب تكاثر البكتيريا.

هؤلاء أكثر عُرضة لـ جفاف الفم

وأوضحت المبادرة الألمانية أن كبار السن أكثر عُرضة لجفاف الفم؛ نظرا لأن غددهم اللعابية تكون أقل نشاطًا.

كما يعاني الأشخاص، الذين يتناولون أدوية نفسية أو خافضات ضغط الدم أو مسكنات الألم، من جفاف الفم كأثر جانبي، وذلك حسب المادة الفعالة.

جفاف الفم

وقد يعاني الأشخاص، الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف، أيضا من فقدان اللعاب، وذلك لأنه أثناء المجهود البدني تكون الغدد اللعابية أقل نشاطًا، كما أن التنفس عبر الفم يساهم في ذلك.

الآثار المحتملة لجفاف الفم

وأشارت “برودينته” إلى أن الآثار المُحتملة لجفاف الفم المزمن تتمثل في:

صعوبة المضغ والبلع؛ حيث يضمن اللعاب تحوّل الطعام الممضوغ إلى عجينة طرية تنزلق بسهولة.

قلة التذوق؛ فلكي تقوم براعم التذوق بعملها على أكمل وجه، يجب أن تُغمر بكمية كافية من اللعاب.

زيادة خطر الإصابة بالتسوس وتآكل الأسنان، إذ يساعد اللعاب على حماية مينا الأسنان من الأحماض، بحسب دي بي إيه.

جفاف الفم والحلق

تحفيز الغدد اللعابية

لتجنب هذه المخاطر الصحية، أوصت المبادرة الألمانية بمواجهة جفاف الفم من خلال تحفيز الغدد اللعابية على إنتاج كمية كافية من اللعاب، ولهذا الغرض ينبغي: 

تناول السوائل على نحو كاف؛ إذ ينبغي شرب السوائل بمعدل ما لا يقل عن 1.5 لتر يوميًا، مع تناول أطعمة غنية بالماء مثل البطيخ والخيار أو الحساء.

تناول الأطعمة الصلبة، التي تتطلب مضغا مكثفا مثل الجزر أو خبز الحبوب الكاملة؛ إذ إن المضغ يحفز إنتاج اللعاب.

جفاف الفم

مضغ العلكة الخالية من السكر؛ حيث نها تساعد على تحفيز إنتاج اللعاب.

وشددت المبادرة على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان جفاف الفم مصحوبا بعطش شديد ورغبة مُلحة في التبول؛ إذ قد يشير ذلك إلى الإصابة بمرض السكري.

