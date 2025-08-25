جفاف الفم أسباب وحلول .. ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟

جفاف الفم .. قالت مبادرة حماية الأسنان "برودينته" إنه يمكن الاستدلال على جفاف الفم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل الشعور بلزوجة الفم وجفاف الشفاه وتشققها والشعور بحرقان في اللسان وانبعاث رائحة كريهة من الفم بسبب تكاثر البكتيريا.

هؤلاء أكثر عُرضة لـ جفاف الفم

وأوضحت المبادرة الألمانية أن كبار السن أكثر عُرضة لجفاف الفم؛ نظرا لأن غددهم اللعابية تكون أقل نشاطًا.

كما يعاني الأشخاص، الذين يتناولون أدوية نفسية أو خافضات ضغط الدم أو مسكنات الألم، من جفاف الفم كأثر جانبي، وذلك حسب المادة الفعالة.

واقرأ أيضًا:

وقد يعاني الأشخاص، الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف، أيضا من فقدان اللعاب، وذلك لأنه أثناء المجهود البدني تكون الغدد اللعابية أقل نشاطًا، كما أن التنفس عبر الفم يساهم في ذلك.

الآثار المحتملة لجفاف الفم

وأشارت “برودينته” إلى أن الآثار المُحتملة لجفاف الفم المزمن تتمثل في:

صعوبة المضغ والبلع؛ حيث يضمن اللعاب تحوّل الطعام الممضوغ إلى عجينة طرية تنزلق بسهولة.

قلة التذوق؛ فلكي تقوم براعم التذوق بعملها على أكمل وجه، يجب أن تُغمر بكمية كافية من اللعاب.

زيادة خطر الإصابة بالتسوس وتآكل الأسنان، إذ يساعد اللعاب على حماية مينا الأسنان من الأحماض، بحسب دي بي إيه.

تحفيز الغدد اللعابية

لتجنب هذه المخاطر الصحية، أوصت المبادرة الألمانية بمواجهة جفاف الفم من خلال تحفيز الغدد اللعابية على إنتاج كمية كافية من اللعاب، ولهذا الغرض ينبغي:

تناول السوائل على نحو كاف؛ إذ ينبغي شرب السوائل بمعدل ما لا يقل عن 1.5 لتر يوميًا، مع تناول أطعمة غنية بالماء مثل البطيخ والخيار أو الحساء.

تناول الأطعمة الصلبة، التي تتطلب مضغا مكثفا مثل الجزر أو خبز الحبوب الكاملة؛ إذ إن المضغ يحفز إنتاج اللعاب.

مضغ العلكة الخالية من السكر؛ حيث نها تساعد على تحفيز إنتاج اللعاب.

وشددت المبادرة على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان جفاف الفم مصحوبا بعطش شديد ورغبة مُلحة في التبول؛ إذ قد يشير ذلك إلى الإصابة بمرض السكري.