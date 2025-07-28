حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم؟

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن بعض الفقهاء يرون أن النظر في المصحف دون تحريك اللسان يُعد قراءة، لكن جمهور العلماء أجمع على أن القراءة الشرعية لا تتم إلا بتحريك اللسان وسماع الإنسان لصوته، أما الاكتفاء بالنظر فقط فيُعد "نظرًا" لا "قراءة"، وبالتالي من أراد ثواب القراءة فعليه أن يُحرك لسانه ويرفع صوته بالقراءة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يقرأ بالنظر فقط دون تحريك شفتيه لا يُعد قارئًا شرعًا، بل هو ناظر في المصحف، وله ثواب النظر لا ثواب القراءة.

ولفت إلى أن من أراد الأجر الكامل عليه تحريك الشفتين على الأقل.

ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان

ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، ورد أن بعض المسلمين يقرأ القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان، وعنها ورد أن قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما هي تدبر للقرآن، ويرجى أن يثاب عليها المسلم.

ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، قال أبن حجر في فتح الباري: ونقل عن بعض العارفين قوله إن الذكر على سبعة أنحاء.. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء.

ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، جاء أن قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة ، ولا يثاب عليها ثواب القراءة ، وإنما هي تدبر للقرآن ويؤجر عليها المسلم .

هل يجوز قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاه

هل يجوز قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاه ، ورد فيه أن قراءة القرآن دون تحريك الشفتين لا تسمى قراءة، وإنما هو إمراء للقرآن على القلب، وهو جائز شرعًا ولا شيء فيه.

هل يجوز قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاه ، ورد فيه أن قراءة القرآن سرًا دون تحريك الشفاه ليس في ثواب قراءة القرآن بصوت، و ضابظ القراءة تحريك اللسان والشفتين وخروج الهواء من الفم.