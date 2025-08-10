قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 مشاكل نفسية هتخليك تجوع من غير ما تحس.. تعرّف عليها
رمضان السيد: الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور.. ومحمد شريف خارج الخدمة
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟
اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن من داعمي «فلسطين أكشن» |تفاصيل
جماهيره الأعظم في العالم.. «فتوح»: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز.. والصفقات الجديدة مميزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد
شهادة معاون مباحث قسم المعصرة في تجارة وتعاطي عامل للحشيش
بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة
أحمد ناجي: الزمالك أصبح به نظام.. وقرار تعيين جون إدوارد تأخر 20 عامًا
قمة مُحتملة تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي.. وألاسكا مسرح مفاوضات السلام
مرأة ومنوعات

لا تتجاهلها.. 3 أعراض مبكرة تشير لسرطان الفم

نهى هجرس

سرطان الفم، هو أورام خبيثة تتطور في أي جزء من تجويف الفم، بما في ذلك الشفتين واللسان واللثة والخدين وأرضية الفم وسقفه والبلعوم الفموي (مؤخرة الحلق)، يُعد الكشف المبكر عاملًا حاسمًا، إذ تتحسن معدلات نجاح العلاج عند اكتشاف سرطان الفم مبكرًا، يساعد الاكتشاف المبكر لهذه الأعراض الأساسية على إنقاذ حياة المرضى ويؤدي إلى نتائج علاجية أفضل.

أعراض سرطان الفم

تقرحات الفم أو القروح التي تستمر لأكثر من بضعة أسابيع

من أوائل مؤشرات سرطان الفم ظهور قرحة أو قرحة لا تلتئم لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع داخل الفم أو على الشفتين، تختلف هذه القروح طويلة الأمد عن قروح الفم العادية، الناتجة عن الإصابات أو العدوى، لأنها تستمر وتميل إلى النزيف بسهولة، أي قرحة تستمر لهذه المدة يجب فحصها، لأنها قد تشير إلى مشاكل صحية خطيرة، قد تشير قرحة الفم المستمرة إلى نمو غير طبيعي للأنسجة، مما يتطلب تقييمًا طبيًا فوريًا

بقع بيضاء أو حمراء داخل الفم

قد يظهر النمو ما قبل السرطاني داخل الفم على شكل بقع بيضاء أو حمراء أو بيضاء وحمراء مختلطة، تظهر على اللثة واللسان والجزء الداخلي من الخدين وسقف الفم، تبقى هذه البقع سميكة وخشنة ولا تختفي حتى بعد مرور الوقت، عادةً لا تُسبب المرحلة الأولى من هذه البقع أي إزعاج، مما يجعل تجاهلها أمرًا سهلًا نسبيًا. تتطلب هذه النموات ما قبل السرطانية عناية طبية فورية، لأنها تُشير إلى نمو غير طبيعي، ويمكن علاجه فورًا.

صعوبات في وظيفة الفم

يُعطّل تقدّم سرطان الفم الوظائف الطبيعية للفم، تُصبح الوظائف الطبيعية كمضغ الطعام والبلع صعبة، بالإضافة إلى صعوبة التحدث بوضوح وتحريك اللسان أو الفك، قد يُعاني المريض أيضًا من التهاب مستمر في الحلق، وبحة في الصوت، أو شعور بوجود شيء عالق في الحلق، يصبح التقييم الطبي ضروريًا، لأن هذه الأعراض تُشير إلى احتمال إصابة العضلات أو الأعصاب بالسرطان.

المصدر times of india

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

