بسيطة وخارقة .. اعرف فوائد الجري

يعد الجري من أفضل الرياضات المفيدة للجسم بشكل كبير وتحسن اللياقة البدنية وتقوى العضلات وفي نفس الوقت يحمى من أمراض عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم كيف يُحسّن الجري صحتك النفسية والجسدية.



صحة قلبية أفضل

يُعدّ الجري، أو الهرولة، من أفضل تمارين القلب التي يُمكنك ممارستها ويُمكن للجري لمدة 10 دقائق على الأقل يوميًا أن يُقلّل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كما يُقلّل من احتمالية الوفاة بأمراض القلب إلى النصف.

التهاب المفاصل

وجدت دراسة أجريت على 675 عدّاء ماراثون أن معدل إصابتهم بالتهاب المفاصل كان أقل من غيرهم.

تأثرت ركب العدّائين وظهرهم بشكل إيجابي كلما ركضتَ أكثر، قلّ احتمال إصابتك بمشاكل الظهر مع التقدم في السن.

تحسين الذاكرة

إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة، فمارس رياضة الجري فهي تؤثر على دماغك على المدى القصير والطويل و تُحسّن التمارين الهوائية معدل ضربات القلب وتُسبب التعرق و هذا يُعزز حجم الحُصين ، وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم

خفض اصابات نزلات البرد

إذا بدأت تشعر ببعض الضيق، فإن الجري لمدة 30 دقيقة يُحفّز جهازك المناعي ويساعدك على الشعور بتحسن و عند ممارسة التمارين الهوائية كالجري 5 أيام أسبوعيًا على الأقل، تُقلّل من احتمالية إصابتك بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي بنسبة 43%.

مزاج وطاقة أفضل

يمارس الكثيرون رياضة الجري رغبةً منهم في الشعور بتحسن وتساعد هذه الرياضة على تحسين مزاجك وتركيزك وجودة حياتك بشكل عام وشعور من يمارس رياضي الجري بالفرحة.