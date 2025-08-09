المأكولات البحرية.. كنز غذائي يقوي المناعة ويحمي القلب والعظام

أكد تقرير طبي، أن المأكولات البحرية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي، لما توفره من فوائد صحية تفوق مذاقها اللذيذ.

فوائد تناول المأكولات البحرية

وتعتبر المأكولات البحرية من أهم مصادر البروتين الأبيض وتحتوي على مجموعة عناصر غذائية يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى، مثل أحماض أوميجا 3، فيتامين ب12، الحديد، السيلينيوم، الزنك، وفيتامين د.

وأشار التقرير، إلى أن تناول الأسماك بانتظام يساعد في الوقاية من أمراض شائعة، أبرزها أمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم، كما يدعم المناعة ويحافظ على قوة العضلات وصحة العظام.

ويمكن معرفة أبرز أنواع المأكولات البحرية وفوائدها، وفقا لما نشر في موقع هيلث، وهي :

ـ الماكريل: غني بفيتامين ب12، السيلينيوم، والمغنيسيوم، ويوفر دهونًا صحية دون التعرض لمخاطر الزئبق.

ـ الرنجة: مصدر آمن للدهون الصحية وفيتامينات ب والمغنيسيوم، يعزز الصحة العامة.

ـ المحار: يحتوي على نسب عالية من فيتامين ب12 والزنك والحديد، ما يجعله علاجًا طبيعيًا لفقر الدم وتقوية المناعة.

ـ السلمون والتروت: غنيان بفيتامين د، يقويان العظام ويدعمان الجهاز المناعي، مع بروتين عالي الجودة وأحماض دهنية مفيدة للقلب والمخ.

ـ السردين: صغير الحجم لكنه غني بالكالسيوم، الحديد، فيتامين هـ، وحمضي EPA وDHA المعروفين بفوائدهما القلبية ومكافحة الالتهابات.

نصائح غذائية لتناول المأكولات البحرية بأمان

ـ اختيار الأسماك منخفضة الزئبق مثل السردين والسلمون.

ـ تجنب القلي العميق للحفاظ على القيمة الغذائية وتفادي المركبات الضارة.

ـ دمج المأكولات البحرية مع نظام غذائي متوازن لتحقيق أفضل النتائج الصحية.