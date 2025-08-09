قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الاحتلال يستهدف حصار مدينة غزة وسط القطاع
أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
تفاصيل عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة.. صور
زد يهزم المقاولون بهدفين في عقر داره بالدوري الممتاز
أحمد موسى: فيه ناس مش عايزة مصر يكون عندها غاز أو كهربا
مسؤول: أي اتفاق بين ترامب وبوتين لن يكون ذا قيمة دون مشاركة أوروبا وأوكرانيا
ليه الاستهداف الممنهج لبلدي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء
أحمد موسى: مصر عندها بنية تحتية للغاز الطبيعي مش متواجدة عند حد
تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري
ملف الغاز| أحمد موسى يرد بقوة على الشائعات المحيطة بالدولة المصرية.. بث مباشر
ماكرون يدعم أوكرانيا: يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

المأكولات البحرية.. كنز غذائي يقوي المناعة ويحمي القلب والعظام

فوائد تناول المأكولات البحرية
فوائد تناول المأكولات البحرية
آية التيجي

أكد تقرير طبي، أن المأكولات البحرية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي، لما توفره من فوائد صحية تفوق مذاقها اللذيذ.

فوائد تناول المأكولات البحرية

وتعتبر المأكولات البحرية من أهم مصادر البروتين الأبيض وتحتوي على مجموعة عناصر غذائية يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى، مثل أحماض أوميجا 3، فيتامين ب12، الحديد، السيلينيوم، الزنك، وفيتامين د.

وأشار التقرير، إلى أن تناول الأسماك بانتظام يساعد في الوقاية من أمراض شائعة، أبرزها أمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم، كما يدعم المناعة ويحافظ على قوة العضلات وصحة العظام.

فوائد تناول المأكولات البحرية

ويمكن معرفة أبرز أنواع المأكولات البحرية وفوائدها، وفقا لما نشر في موقع هيلث، وهي :

ـ الماكريل: غني بفيتامين ب12، السيلينيوم، والمغنيسيوم، ويوفر دهونًا صحية دون التعرض لمخاطر الزئبق.

ـ الرنجة: مصدر آمن للدهون الصحية وفيتامينات ب والمغنيسيوم، يعزز الصحة العامة.

فوائد تناول المأكولات البحرية

ـ المحار: يحتوي على نسب عالية من فيتامين ب12 والزنك والحديد، ما يجعله علاجًا طبيعيًا لفقر الدم وتقوية المناعة.

ـ السلمون والتروت: غنيان بفيتامين د، يقويان العظام ويدعمان الجهاز المناعي، مع بروتين عالي الجودة وأحماض دهنية مفيدة للقلب والمخ.

ـ السردين: صغير الحجم لكنه غني بالكالسيوم، الحديد، فيتامين هـ، وحمضي EPA وDHA المعروفين بفوائدهما القلبية ومكافحة الالتهابات.

نصائح غذائية لتناول المأكولات البحرية بأمان

ـ اختيار الأسماك منخفضة الزئبق مثل السردين والسلمون.

ـ تجنب القلي العميق للحفاظ على القيمة الغذائية وتفادي المركبات الضارة.

ـ دمج المأكولات البحرية مع نظام غذائي متوازن لتحقيق أفضل النتائج الصحية.

المأكولات البحرية النظام الغذائي فوائد تناول المأكولات البحرية فوائد صحية البروتين أوميجا 3 السيلينيوم الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

ترشيحاتنا

تسلا

تراجع مبيعات تسلا في اثنين من أكبر أسواق أوروبا مع تقدم منافستها الصينية

الاوبرا المصرية

رئيس الأوبرا : مهرجان القلعة الدولي يجسد رسالة نشر قيم الجمال والإبداع

سيارات كهربائية

انطباعات خاطئة حول المركبات الكهربائية: إليكم الحقيقة

بالصور

أحذر من تناولها.. مخاطر خفية في "الجبن المثلثات" تهدد صحتك

مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات

بسيطة وخارقة .. اعرف فوائد الجري

فوائد الجري
فوائد الجري
فوائد الجري

الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

المقاولون و زد
المقاولون و زد
المقاولون و زد

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

فيديو

الفنان أحمد عبد العزيز

أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

غواصه تيتان

هكذا تسبب أحد الضحايا في مقتل الجميع.. مفاجأة صادمة وراء كارثة الغواصة تيتان

محمد نور ونادر حمدي

محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد