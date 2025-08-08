قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية غدا.. اعرف الشروط
الجيل: احتلال غزة إفلاس سياسي واستمرار لانتهاكات وإجرام إسرائيل
السفير الأمريكي بإسرائيل يشن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب غزة
الاثنين.. الإسماعيلي يجري اختباراته الخارجية للناشئين في دمياط
مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور
إيقاف مدرب برشلونة المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا
خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين
خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد
الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0 في الدوري
تدريبات خاصة للاعب الزمالك المستبعد من مواجهة سيراميكا في الدوري
حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع تركيا وألمانيا بشأن غزة
بالصور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

آية التيجي

تعطير المنزل لم يعد مجرّد رفاهية أو لمسة تجميلية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا للشعور بالراحة النفسية والانتماء للمكان.

وفي حين يلجأ كثيرون إلى المعطرات الصناعية أو البخور، إلا أنها لا تدوم طويلًا وقد تسبب الحساسية. 

لحسن الحظ، هناك طرق طبيعية فعالة وآمنة تمنح منزلك عبيرًا منعشًا يدوم لأيام دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو تكاليف باهظة.

وإليك أبرز الحيل الذكية لتعطير المنزل التي نشرها موقع "RealSimple" للحفاظ على رائحة منزلك، وهي :

ـ ابدئي بالنظافة قبل التعطير:

لا يمكن لأي معطر إخفاء رائحة غير مرغوبة.

تخلصي من القمامة يوميًا، نظّفي البالوعات بالخل والبيكنج صودا.

اغسلي الستائر، الشراشف، وأغطية الأرائك بانتظام، فهي تختزن الروائح.

ـ الزيوت العطرية على القطن:

ضعي قطرات من زيت اللافندر، البرتقال، أو النعناع على كرات قطنية.

وزّعيها خلف الستائر، داخل الأدراج أو خلف الوسائد لتنتشر الرائحة تدريجيًا وتدوم لأيام.

ـ بيكنج صودا + زيت عطري:

امزجي كوب من البيكنج صودا مع 15 قطرة من الزيت العطري.

ضعي الخليط في برطمان مفتوح داخل الحمام أو الخزانة لامتصاص الرطوبة ونشر الرائحة.

ـ الغلي العطري الطبيعي:

اغلي أعواد قرفة، قشر برتقال، وقرنفل في ماء على النار.

بعد التبريد، افتحي الغطاء بجوار مروحة أو مكيف لنشر الرائحة في المنزل بالكامل.

ـ رذاذ عطري منزلي:

في بخاخ، امزجي ماء ورد، ملعقة صغيرة من الكحول الأبيض، و10 قطرات زيت عطري.

رشي الأرائك، الستائر، والمفروشات يوميًا بعد تهويتها.

ـ عطور ذكية للغرف والأدراج:

ضعي في أكياس قماش صغيرة أوراق غار مجففة وقرنفل لتعطير الأدراج.

اغرسي أعواد القرفة داخل فازات ديكورية، أو استخدمي أعواد القهوة داخل الشموع والمزهريات الزجاجية لتعطير المساحات المفتوحة.

تعطير المنزل لا يتطلب معطرات باهظة أو روائح صناعية، بل لمسات طبيعية ذكية تعزز من الراحة النفسية وتضفي أجواءً دافئة ومميزة. جرّبي هذه الحيل البسيطة، واستمتعي بمنزل فواح دائمًا.

