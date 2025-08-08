ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

تعطير المنزل لم يعد مجرّد رفاهية أو لمسة تجميلية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا للشعور بالراحة النفسية والانتماء للمكان.

حيل طبيعية لتعطير المنزل

وفي حين يلجأ كثيرون إلى المعطرات الصناعية أو البخور، إلا أنها لا تدوم طويلًا وقد تسبب الحساسية.

لحسن الحظ، هناك طرق طبيعية فعالة وآمنة تمنح منزلك عبيرًا منعشًا يدوم لأيام دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو تكاليف باهظة.

وإليك أبرز الحيل الذكية لتعطير المنزل التي نشرها موقع "RealSimple" للحفاظ على رائحة منزلك، وهي :

ـ ابدئي بالنظافة قبل التعطير:

لا يمكن لأي معطر إخفاء رائحة غير مرغوبة.

تخلصي من القمامة يوميًا، نظّفي البالوعات بالخل والبيكنج صودا.

اغسلي الستائر، الشراشف، وأغطية الأرائك بانتظام، فهي تختزن الروائح.

حيل طبيعية لتعطير المنزل

ـ الزيوت العطرية على القطن:

ضعي قطرات من زيت اللافندر، البرتقال، أو النعناع على كرات قطنية.

وزّعيها خلف الستائر، داخل الأدراج أو خلف الوسائد لتنتشر الرائحة تدريجيًا وتدوم لأيام.

حيل طبيعية لتعطير المنزل

ـ بيكنج صودا + زيت عطري:

امزجي كوب من البيكنج صودا مع 15 قطرة من الزيت العطري.

ضعي الخليط في برطمان مفتوح داخل الحمام أو الخزانة لامتصاص الرطوبة ونشر الرائحة.

حيل طبيعية لتعطير المنزل

ـ الغلي العطري الطبيعي:

اغلي أعواد قرفة، قشر برتقال، وقرنفل في ماء على النار.

بعد التبريد، افتحي الغطاء بجوار مروحة أو مكيف لنشر الرائحة في المنزل بالكامل.

حيل طبيعية لتعطير المنزل

ـ رذاذ عطري منزلي:

في بخاخ، امزجي ماء ورد، ملعقة صغيرة من الكحول الأبيض، و10 قطرات زيت عطري.

رشي الأرائك، الستائر، والمفروشات يوميًا بعد تهويتها.

حيل طبيعية لتعطير المنزل

ـ عطور ذكية للغرف والأدراج:

ضعي في أكياس قماش صغيرة أوراق غار مجففة وقرنفل لتعطير الأدراج.

اغرسي أعواد القرفة داخل فازات ديكورية، أو استخدمي أعواد القهوة داخل الشموع والمزهريات الزجاجية لتعطير المساحات المفتوحة.

تعطير المنزل لا يتطلب معطرات باهظة أو روائح صناعية، بل لمسات طبيعية ذكية تعزز من الراحة النفسية وتضفي أجواءً دافئة ومميزة. جرّبي هذه الحيل البسيطة، واستمتعي بمنزل فواح دائمًا.