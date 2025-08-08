قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
بالصور

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

آية التيجي

إطلاق الغازات قد يبدو موقفًا محرجًا، لكنه في الحقيقة علامة على أمعاء تعمل بكفاءة، إذ يطلق الشخص السليم الغازات من 5 إلى 15 مرة يوميًا، وأحيانًا أكثر إذا تناول وجبات غنية بالألياف.

ولكن بعض الأطعمة تجعل هذه الغازات أكثر، وأحيانًا أكثر إزعاجًا من حيث الرائحة، كما أوضح تقرير لموقع BBC، ومن أبرز الأطعمة المسببة للغازات:

ـ الأطعمة الدهنية واللحوم الغنية بالميثيونين: 

تبطئ الهضم وتنتج غاز كبريتيد الهيدروجين ذي رائحة البيض الفاسد.

ـ البقوليات (الفاصوليا والعدس): 

مليئة بالألياف وسكر الرافينوز الذي تحلله بكتيريا الأمعاء منتجة غازات الهيدروجين والميثان.

ـ البيض: 

غني بالكبريت وقد تزيد رائحته حدة خاصة مع اللحوم أو البقوليات.

ـ البصل والثوم والكراث: تحتوي على فركتانات صعبة الهضم تسبب الانتفاخ.

ـ بعض الفواكه:

غنية بالفركتوز الذي يسبب الغازات لمن لديهم صعوبة في هضمه.

ـ منتجات الألبان: 

اللاكتوز غير المهضوم يؤدي لتراكم الغازات لدى من يعانون من عدم تحمّله.

ـ الحبوب الكاملة والقمح:

غنية بالألياف والفركتانات، وقد تسبب الغازات خاصة لمرضى حساسية الغلوتين.

ـ الخضروات الصليبية (البروكلي، القرنبيط، الكرنب): 

غنية بالألياف والكبريت وتحبها بكتيريا الأمعاء، ما يزيد إنتاج الغازات.

نصائح لتقليل الغازات دون الإضرار بالصحة

ـ زيادة الألياف تدريجيًا لتجنب الانزعاج.

ـ شرب كميات كافية من المياه لتقليل الإمساك.

ـ تناول شاي النعناع لتخفيف الانتفاخ (موصى به من هيئة الصحة البريطانية).

ـ تجنب ابتلاع الهواء بتقليل مضغ العلكة والمشروبات الغازية.

