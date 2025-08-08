قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
بالصور

تحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

آية التيجي

يعاني مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية من زيادة إنتاج الهرمونات، ما يؤدي إلى تسارع عمليات الأيض واضطراب وظائف الجسم.

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية

ويلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تخفيف الأعراض ودعم الصحة العامة، مع ضرورة التركيز على أطعمة محددة تساعد في الحد من المضاعفات وتحسين التوازن الغذائي.

وهناك أطعمة تدعم مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية وتحسن حالتهم الصحية، ومن أبرز هذه الأطعمة:

ـ  الأسماك الدهنية وزيت الزيتون (أوميغا-3 ومضادات الالتهاب):

الأسماك مثل السلمون الماكريل والسردين غنية بـأحماض أوميغا-3 التي تقلل الالتهابات وتحسن وظائف الغدة الدرقية.

ـ زيت الزيتون:

 يمتاز بخواص مضادة للالتهاب ويساعد في دعم التوازن المناعي.

ـ المكسرات الغنية بالسيلينيوم (مثل البندق البرازيلي):

السيلينيوم مهم لتنظيم إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وحماية الغدة من الأضرار التأكسدية.

يكفي تناول 2–3 من بذور البندق البرازيلي يوميًا لتلبية الكمية الموصى بها.

ـ أطعمة غنية بالزنك:

الزنك ضروري لتكوين وفك هرمونات الغدة الدرقية، كما يدعم الجهاز المناعي.

مصادر جيدة: المحار، الحبوب الكاملة، البقوليات، بذور اليقطين.

ـ الكالسيوم وفيتامين D: للتعويض عن هشاشة العظام؛ حيث أن فرط نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إلى ضعف العظام، لذا يجب تعزيز تناول الكالسيوم وفيتامين D.

والأطعمة مثل: منتجات الحليب، السمك، والخضروات الورقية تعزز صحة العظام.

ـ الخضروات الصليبية المطبوخة (مثل البروكلي):

تحتوي على مركبات تقلل نشاط إنتاج هرمونات الغدة الدرقية (تأثير مهدئ)، خصوصًا عند تناولها مطبوخة.

ـ الحبوب الكاملة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة:

مثل الكينوا، الشوفان، الأرز البني، تعمل على دعم الصحة العامة والتمثيل الغذائي والتخفيف من التوتر التأكسدي.

ـ الفواكه والحبوب والفواكه المجففة المضادة للأكسدة:

التوت، الفواكه الحمضية، والتوت البري مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا الغدية.

ـ الأطعمة المخمرة (بروبيوتيك) لصحة الأمعاء:

مثل الكيمتشي، الزبادي، والكمبوتشا. تعزز صحة الأمعاء وقد تساعد في دعم الغدة الدرقية من خلال تقليل الالتهاب.

ما يجب تجنّبه أو تقليله لمرضى فرط الغدة الدرقية

ـ الأطعمة عالية اليود (مثل الأعشاب البحرية والمأكولات البحرية) التي قد تزيد نشاط الغدة الدرقية.

ـ الكافيين (القهوة، الشاي، الطاقة) الذي يمكن أن يزيد من التوتر وأعراض فرط النشاط.

ـ الصويا بشكل مفرط، حيث قد يتداخل مع بعض العلاجات الدوائية للغدة.

ـ الأطعمة المصنعة والسكرية التي ترفع الالتهابات وتؤثر سلبًا على وظيفة الغدة.

المصادر:

Medical News Today

National Institutes of Health (NIH)

Mayo Clinic

الغدة الدرقية عمليات الأيض الهرمونات وظائف الجسم نشاط الغدة الدرقية

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
