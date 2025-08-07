قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
أجر عادل .. خبر يسر العمال بشأن القانون الجديد
أولمرت يؤيد دعوة باراك للعصيان المدني لإسقاط حكومة نتنياهو
المساعدات المصرية تنعش غزة | والأسواق تنهار أسعارها .. خبير يعلق
وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديريات
تعديلات الإيجار القديم.. حالات طرد المستأجر فورًا قبل مهلة الـ7 سنوات
«خبيثة وساقطة».. مستشار الرئيس الفلسطيني يردّ على المظاهرات الخارجية ضد الدولة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
آية التيجي

في عالم يتسارع فيه كل شيء، يسعى كثيرون لتحسين قدراتهم العقلية وزيادة معدل الذكاء، لكن المفاجأة أن السر لا يكمن في حلول خارقة أو تقنيات معقدة، بل في عادات يومية بسيطة يمكن لأي شخص اتباعها. 

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

وكشفت دراسة حديثة وتجارب متعددة، أن تبني بعض السلوكيات اليومية قد يسهم بشكل فعّال في تنمية الذكاء وتعزيز الأداء العقلي.

ومن أبرز هذه العادات اليومية التي تعزز الذكاء، وفقا لما نشر في موقع healthline و forbes، وتشمل ما يلي :

ـ القراءة اليومية:
القراءة المنتظمة، حتى ولو لدقائق معدودة يوميًا، توسع المدارك وتغذي الدماغ بمعلومات جديدة، ما يعزز التفكير النقدي والإبداعي.

ـ التأمل أو ممارسة الوعي الكامل (Mindfulness):
يساعد التأمل على تقليل التوتر وتحسين التركيز وزيادة الإدراك الذاتي، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

ـ التمارين الرياضية بانتظام:
النشاط البدني يعزز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن الذاكرة والوظائف التنفيذية ويقلل من خطر التدهور العقلي.

ـ النوم الجيد:
الحرمان من النوم يؤثر سلبًا على القدرة المعرفية، بينما النوم الكافي يعزز من قدرات التعلّم وتثبيت المعلومات.

ـ طرح الأسئلة باستمرار:
الأشخاص الأذكياء لا يتوقفون عن التساؤل، والفضول المعرفي يدفعهم لاكتساب مهارات جديدة وتوسيع آفاقهم العقلية.

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

ـ تقليل استخدام الأجهزة الرقمية:
أخذ فترات راحة من الهواتف ووسائل التواصل يعزز التركيز ويقلل من التشتيت الذهني، ما يحسن الإنتاجية والوضوح الذهني.

ـ تعلم مهارة جديدة:
تعلم لغة، أو عزف آلة موسيقية، أو حتى مهارة يدوية، ينشّط مناطق مختلفة من الدماغ ويحفز النمو العقلي.

ـ تناول غذاء صحي للدماغ:
أطعمة مثل التوت، والمكسرات، والأسماك الدهنية، والخضروات الورقية، تعزز صحة الدماغ وتحسن وظائفه.

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

ـ ممارسة الألعاب الذهنية:
ألغاز، شطرنج، أو سودوكو تساعد في تدريب العقل على التفكير المنطقي وحل المشكلات.

ـ التواصل الاجتماعي البنّاء:
التحدث مع الآخرين، خاصة في مناقشات عميقة، يحفز التفكير المعقد ويساعد في تطوير الذكاء العاطفي والمعرفي.

المصادر:

Harvard Business Reviewـ Psychology Todayـ Healthlineـ Inc.comـ Forbesـ Scientific American

الذكاء معدل الذكاء زيادة معدل الذكاء الأداء العقلي السلوكيات التأمل التمارين الرياضية النوم الأجهزة الرقمية التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

ترشيحاتنا

حزب الله

خطة أمريكية لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

صورة تعبيرية

التشيك ترسل أسودا نادرة إلى إسرائيل بدلا من إعادتها للمغرب

صورة تعبيرية

مصرع صياد أمريكي شهير بعد هجوم مفاجئ من جاموس في جنوب أفريقيا

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

فيديو

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد