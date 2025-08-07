هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

غالبًا ما نسارع إلى التخلص من أي طعام تنتهي صلاحيته، ظنًا بأنه لم يعد آمنًا للاستهلاك.

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

ولكن المفاجأة أن كثيرًا من هذه الأطعمة لا تزال صالحة، بل وآمنة، حتى بعد تجاوز التاريخ المطبوع عليها، بشرط واحد: تخزينها وفحصها جيدًا قبل الأكل.



وفقًا لتقارير تغذية عالمية، فإن تواريخ مثل "Best By" أو "Use By" لا تعني بالضرورة أن المنتج قد فسد، بل تشير فقط إلى أفضل وقت لاستهلاكه من حيث الجودة والطعم، وليس من حيث الأمان الصحي.

إلا أن الغالبية من المستهلكين يفسرون هذه التواريخ باعتبارها "نهاية صالحة تمامًا"، مما يؤدي إلى هدر كميات ضخمة من الطعام سنويًا حول العالم.

وفي تقرير لموقع Mental Floss، تم رصد مجموعة من الأطعمة التي يمكن تناولها بأمان بعد انتهاء تاريخها، ومنها:

البيض

ـ البيض:

يبقى آمنًا لعدة أيام بعد التاريخ المطبوع، طالما لا تنبعث منه رائحة كريهة. ويمكن اختبار صلاحيته بوضعه في كوب ماء؛ إذا طفا فهو فاسد.

الحبوب الجافة

ـ الحبوب الجافة:

مثل الشوفان والكورن فليكس تظل صالحة لفترات طويلة إذا تم تخزينها في مكان جاف ومحكم الغلق.

الأجبان الصلبة

ـ الأجبان الصلبة:

مثل الشيدر والرومي، يمكن استهلاكها حتى مع ظهور العفن الخارجي، فقط يتم قطع الجزء المتعفن وتناول الباقي.

المكرونة الجافة

ـ المكرونة الجافة:

تظل صالحة حتى سنتين بعد انتهاء الصلاحية، بشرط خلوّها من الحشرات أو الرطوبة.

الزبادي

ـ الزبادي:

يمكن أن يظل آمنًا ليومين أو ثلاثة بعد انتهاء الصلاحية، بشرط ألا يتغير اللون أو القوام أو الرائحة.

الأطعمة المعلبة

ـ الأطعمة المعلبة:

طالما أن العلبة غير منتفخة أو مثقوبة، فيمكن أن تحتفظ بصلاحية المنتج لسنوات.

الشوكولاتة

ـ الشوكولاتة:

حتى لو ظهرت عليها طبقة بيضاء، فهي لا تزال صالحة. هذه الطبقة مجرد تبلور للدهون أو السكر.

الأطعمة المجمدة

ـ الأطعمة المجمدة:

تظل صالحة لفترات طويلة، لكن قد تتأثر جودتها خاصة إذا تعرضت لـ"حروق التجميد".

التوابل والأعشاب الجافة

ـ التوابل والأعشاب الجافة:

لا تفسد بسهولة ويمكن استخدامها حتى بعد سنوات، وإن فقدت شيئًا من نكهتها.

تحذير هام عند تناول الأطعمة منتهية الصلاحية

ورغم كل ما سبق، يُحذر خبراء التغذية من التساهل في استهلاك بعض المنتجات الحساسة مثل اللحوم والأسماك الطازجة، والدواجن، ومنتجات الألبان الطرية، حيث قد تؤدي إلى تسمم غذائي خطير في حال تناولها بعد انتهاء صلاحيتها.