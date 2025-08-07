قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
كاراتيه وطائرة وقدرات خاصة| أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات إفريقيًا وعالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
آية التيجي

غالبًا ما نسارع إلى التخلص من أي طعام تنتهي صلاحيته، ظنًا بأنه لم يعد آمنًا للاستهلاك. 

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

ولكن المفاجأة أن كثيرًا من هذه الأطعمة لا تزال صالحة، بل وآمنة، حتى بعد تجاوز التاريخ المطبوع عليها، بشرط واحد: تخزينها وفحصها جيدًا قبل الأكل.


وفقًا لتقارير تغذية عالمية، فإن تواريخ مثل "Best By" أو "Use By" لا تعني بالضرورة أن المنتج قد فسد، بل تشير فقط إلى أفضل وقت لاستهلاكه من حيث الجودة والطعم، وليس من حيث الأمان الصحي. 

إلا أن الغالبية من المستهلكين يفسرون هذه التواريخ باعتبارها "نهاية صالحة تمامًا"، مما يؤدي إلى هدر كميات ضخمة من الطعام سنويًا حول العالم.

وفي تقرير لموقع Mental Floss، تم رصد مجموعة من الأطعمة التي يمكن تناولها بأمان بعد انتهاء تاريخها، ومنها:

البيض

ـ البيض:

يبقى آمنًا لعدة أيام بعد التاريخ المطبوع، طالما لا تنبعث منه رائحة كريهة. ويمكن اختبار صلاحيته بوضعه في كوب ماء؛ إذا طفا فهو فاسد.

الحبوب الجافة

ـ الحبوب الجافة:

مثل الشوفان والكورن فليكس تظل صالحة لفترات طويلة إذا تم تخزينها في مكان جاف ومحكم الغلق.

الأجبان الصلبة

ـ الأجبان الصلبة:

مثل الشيدر والرومي، يمكن استهلاكها حتى مع ظهور العفن الخارجي، فقط يتم قطع الجزء المتعفن وتناول الباقي.

المكرونة الجافة

ـ المكرونة الجافة:

تظل صالحة حتى سنتين بعد انتهاء الصلاحية، بشرط خلوّها من الحشرات أو الرطوبة.

الزبادي

ـ الزبادي:

يمكن أن يظل آمنًا ليومين أو ثلاثة بعد انتهاء الصلاحية، بشرط ألا يتغير اللون أو القوام أو الرائحة.

الأطعمة المعلبة

ـ الأطعمة المعلبة:

طالما أن العلبة غير منتفخة أو مثقوبة، فيمكن أن تحتفظ بصلاحية المنتج لسنوات.

الشوكولاتة

ـ الشوكولاتة:

حتى لو ظهرت عليها طبقة بيضاء، فهي لا تزال صالحة. هذه الطبقة مجرد تبلور للدهون أو السكر.

الأطعمة المجمدة

ـ الأطعمة المجمدة:

تظل صالحة لفترات طويلة، لكن قد تتأثر جودتها خاصة إذا تعرضت لـ"حروق التجميد".

التوابل والأعشاب الجافة

ـ التوابل والأعشاب الجافة:

لا تفسد بسهولة ويمكن استخدامها حتى بعد سنوات، وإن فقدت شيئًا من نكهتها.

تحذير هام عند تناول الأطعمة منتهية الصلاحية

ورغم كل ما سبق، يُحذر خبراء التغذية من التساهل في استهلاك بعض المنتجات الحساسة مثل اللحوم والأسماك الطازجة، والدواجن، ومنتجات الألبان الطرية، حيث قد تؤدي إلى تسمم غذائي خطير في حال تناولها بعد انتهاء صلاحيتها.

الصلاحية تاريخ الصلاحية أطعمة التاريخ المطبوع الأكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

جولة تفقدية لوزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة مفاجئة على حي الموسكي بالقاهرة

المؤتمر السادس للمصريين بالخارج

المصريون بالخارج.. 10 نقاط تكفل حفاظ الدولة على حقوقهم الاقتصادية

رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورؤساء الغرف الفرعية

شركات السياحة: بذل أقصى جهد لمضاعفة النمو.. وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بالقطاع

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد