قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادة وفاة للسيادة|أسامة كمال: سوريا لم تعد سوريا.. و«أفيخاي» الوجه القبيح لدعاية الاحتلال.. فيديو
أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن
عرض سعودي لضم «زيزو» من الأهلي .. تفاصيل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-8-2025
كاميرات مراقبة وشهود عيان.. النيابة تحقق في واقعة نحــــر صغير داخل سوبر ماركت بالمهندسين
إسرائيل تستعد لعملية ضد الحوثيين في اليمن | تفاصيل
كندا تشيد باجتماع «مثمر» مع المكسيك في ظل اقتراب تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية
حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب
«ريستارت» حرّك المياه الراكدة وجسّد الواقع.. تامر حسني يوجّه رسالة لمخرجة أحدث أفلامه
ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟.. الإفتاء توضح
مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم
بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة تحذر: استخدام الهاتف الذكي في سن مبكرة يُدمّر الصحة النفسية للأطفال

مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة
مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة
آية التيجي

في عصر باتت فيه الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، يظن كثير من الآباء أن منح الطفل أول هاتف ذكي هو خطوة طبيعية نحو "الاستقلال الرقمي". 

مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة

إلا أن دراسة دولية موسعة أطلقت جرس إنذار حقيقي، مشيرة إلى أن هذا القرار البسيط قد يحمل تبعات نفسية طويلة المدى قد تمتد حتى مرحلة الشباب.

وشهدت الدراسة أرقام صادمة في اضطرابات نفسية تلاحق الأطفال حتى الجامعة.

وكشفت دراسة عالمية شملت أكثر من 100 ألف مشارك من 175 دولة، أجراها مشروع العقل العالمي، أن الأطفال الذين استخدموا الهواتف الذكية قبل سن 13 عامًا، تدهورت لديهم الصحة النفسية بشكل ملحوظ عند دخولهم الجامعة.

ومن أبرز المشكلات التي ظهرت: اضطرابات في النوم، نوبات غضب، والشعور بالانفصال عن الواقع.

مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة

الفتيات في دائرة الخطر الأكبر

وأظهرت الدراسة أن نصف الفتيات اللاتي حصلن على أول هاتف بعمر 5 أو 6 سنوات أبلغن عن أفكار انتحارية قوية خلال المراهقة.

وفي المقابل، بلغت النسبة 28% فقط لدى الفتيات اللاتي حصلن على الهاتف في سن 13، مما يسلط الضوء على خطورة التوقيت المبكر.

مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة

تحذيرات من إعادة تشكيل الدماغ

وحذّرت الدكتورة تارا ثياغاراجان، الباحثة الرئيسية في الدراسة، من أن تعرض الأطفال المبكر لخوارزميات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات قد يعيد تشكيل الدماغ بطرق ما زالت غير مفهومة بالكامل.

مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة

أسباب التدهور النفسي المرتبط بالهواتف

40% من الانخفاض في الشعور بالرفاه النفسي مرتبط بالاستخدام المبكر لمواقع التواصل.

وهناك عوامل أخرى تشمل: التنمر الإلكتروني، ضعف الروابط الأسرية، واضطرابات النوم.

والفتيات أكثر عرضة لفقدان الثقة بالنفس، بينما يعاني الأولاد من تشتت الانتباه والانفعال الزائد.

مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة

توصيات عاجلة للحد من التأثيرات السلبية

ـ تأجيل منح الهاتف الذكي للأطفال حتى عمر 13 على الأقل.

ـ فرض قيود عمرية صارمة على استخدام التطبيقات والمنصات الاجتماعية.

ـ إدخال التوعية الرقمية في مناهج المدارس الابتدائية.

ـ حجب التطبيقات السامة عن الأطفال.

المصدر: futura-sciences.com

الهواتف الهواتف الذكية الحياة اليومية إستخدام الهواتف الذكية الاستقلال الرقمي مرحلة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

تركي ال شيخ

مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

ترشيحاتنا

الرمان

ذهب أسيوط الأحمر.. الرمان محصول اقتصادي لا غنى عنه بمصر

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق ملتقى القاهرة التاريخي

الأنبا باخوم مطران سوهاج

مشاركة الأنبا باخوم والأنبا مينا في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

بالصور

بعد مقتلهــ.ــا في منزلها .. من هي الفنانة السورية ديالا الوادي؟

ديالا الوادي
ديالا الوادي
ديالا الوادي

مضع العلكة سلاح سري لخسارة الوزن وصحة الأسنان.. ولكن احذر هذه الأضرار

فوائد مضع علكة الزيليتول
فوائد مضع علكة الزيليتول
فوائد مضع علكة الزيليتول

دراسة تحذر: استخدام الهاتف الذكي في سن مبكرة يُدمّر الصحة النفسية للأطفال

مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة
مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة
مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة

دراسة صادمة.. المشروبات الغازية الدايت ترفع السكر في الدم

مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد