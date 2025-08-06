دراسة صادمة.. المشروبات الغازية الدايت ترفع السكر في الدم

في مفاجأة علمية غير متوقعة، كشفت دراسة حديثة أن المشروبات الغازية الخالية من السكر، والمعروفة باسم "الدايت"، قد تكون أكثر ضررًا على الصحة من المشروبات المحلاة بالسكر العادي.

مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت

ويأتي ذلك خلافًا لما يظنه كثيرون بأن المشروبات الغازية الدايت الخيار الصحي الأفضل، خاصة لمرضى السكري أو من يسعون لتقليل السعرات الحرارية.

واستمرت الدراسة 14 عامًا وشملت أكثر من 36 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، وفقًا لما نشرته مجلة Diabetes & Metabolism.

وأجرى الدراسة فريق من الباحثين الأستراليين من جامعتي موناش وRMIT، بالتعاون مع مجلس فيكتوريا للسرطان.

مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت

وأظهرت النتائج، أن مشروبات الدايت ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 38%، مقارنة بـ 23% فقط لدى من يتناولون المشروبات المحلاة بالسكر العادي.

والخطر ظل قائمًا حتى بعد ضبط العوامل مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ما يشير لاحتمال تأثير مباشر للمحليات الصناعية على التمثيل الغذائي.

مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت

وحذر العلماء، من الاستمرار في الاعتقاد الشائع بأن مشروبات الدايت تمثل بديلاً صحيًا، مشيرين إلى أنها قد تعزز من اضطرابات السكر بدلاً من الوقاية منها.

ودعت الدراسة، إلى إعادة النظر في السياسات الصحية المتعلقة ببيع وتوزيع مشروبات الدايت، وتوسيع نطاق الضرائب والقيود لتشمل المشروبات المحتوية على بدائل السكر الصناعي.

المصدر: Lenta.ru وDiabetes & Metabolism.