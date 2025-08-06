اقترب المولد النبوي 2025.. تعلمي طريقة السمسمية في المنزل بأقل التكاليف

مع اقتراب المولد النبوي الشريف لعام 2025، تبدأ ربات البيوت في تحضير أشهر الحلويات التقليدية المرتبطة بهذه المناسبة كالسمسية والدولية والحمصية.

وتأتي طريقة عمل السمسمية على رأس القائمة، بوصفها واحدة من أشهى وأسهل الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سريعة.

طريقة عمل السمسمية

طريقة عمل السمسمية

المقادير:

كوب ونصف من السمسم المحمص

نصف كوب من السكر الأبيض

نصف كوب من عسل الجلوكوز (أو يمكن استبداله بالعسل الأبيض)

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من ماء الورد

قليل من الزيت لدهن الصينية

طريقة عمل السمسمية

طريقة التحضير:

ـ في قدر غير لاصق، يُمزج السكر مع عسل الجلوكوز على نار متوسطة مع التقليب حتى الذوبان وتحول اللون إلى الذهبي الفاتح.

ـ يُضاف عصير الليمون وماء الورد ويُقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس.

ـ يُضاف السمسم المحمص مع التحريك السريع حتى يتغلف تمامًا بالخليط ويصبح متماسكًا.

ـ يُفرد الخليط على صينية مدهونة بالزيت، ويُساوى السطح باستخدام ملعقة أو شوبك مدهون بالزيت.

ـ تُقطع السمسمية إلى مربعات أو مستطيلات باستخدام سكين حاد قبل أن تبرد لتفادي تماسكها الزائد.

ـ بعد أن تبرد تمامًا، تُخزن في وعاء محكم الغلق، ويمكن إضافة رشة فانيليا حسب الرغبة.

ـ للحصول على نكهة مميزة، يمكن تحميص السمسم قليلًا قبل استخدامه لتعزيز الطعم.