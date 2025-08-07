قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة البحرين في بطولة العالم لكرة اليد
القصة الكاملة لاستقالة 8 أطباء بطنطا وعميد الكلية: تفاوضنا معهم لإنجاح المنظومة الطبية
باريس سان جيرمان يتصدر قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025.. حضور كاسح في السباق الفردي الأكبر
الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
شلل في تل أبيب.. الحريديم ضد التجنيد وعائلات الأسرى ترفض توسعة الحرب
رفض مصري قاطع .. تسريبات: 4.7 مليار دولار مقابل تهجير ربع مليون فلسطيني
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
بالصور

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
آية التيجي

في الوقت الذي يبحث فيه كثيرون عن حلول طبيعية لتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض، يبرز الكمُّون كأحد التوابل الذهبية التي تحمل في طياتها كنزاً من الفوائد الصحية. 

فوائد صحية لإستخدام الكمون

وهذا المكوّن الشائع في المطابخ العربية والعالمية، لا يضيف فقط نكهة مميزة للأطعمة، بل يمد الجسم بعناصر غذائية ومركّبات فعّالة تدعم صحة القلب والكبد والجهاز الهضمي، بحسب ما أكدته تقارير طبية ودراسات حديثة.

وقالت أخصائية التغذية “نيكول هوبسيجر”، أن هناك العديد من الفوائد الصحية المذهلة لتوابل الكمون بحسب خبراء التغذية، ووفقا لما جاء في موقع Cleveland Clinic، وهي :

ـ مضاد قوي للأكسدة:
يحتوي الكمُّون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والمزمنة الأخرى.

ـ يساعد على امتصاص العناصر الغذائية:
طحن بذور الكمون قبل الاستخدام يعزز من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه، مثل فيتامين B، وفيتامين E، والحديد، والمغنيسيوم.

فوائد صحية لإستخدام الكمون

ـ دعم لوظائف الدم والمناعة:
الحديد الموجود في الكمون يساهم في إنتاج البروتينات اللازمة لنقل الأكسجين في الدم، كما يدعم المناعة وصحة الشعر، بينما يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على قوة العضلات والعظام وتنظيم سكر الدم.

ـ تخفيف أعراض القولون والكبد الدهني:
أشارت دراسة إلى أن مستخلص الكمون يخفف من أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ، وأظهرت مراجعة علمية أنه يحسن من وظائف الكبد لدى مرضى الكبد الدهني غير الكحولي.

ـ يساهم في فقدان الوزن:
بعض الدراسات قارنت تأثير الكمون بدواء "أورليستات" المعروف بتقليل الوزن، وأثبتت فعاليته في المساعدة على التخسيس وتحسين مستويات الكوليسترول عند تناوله بانتظام.

فوائد صحية لإستخدام الكمون

تاريخ إكتشاف الكمون

ولا يعتبر الكمُّون اكتشافاً حديثاً، بل يعود تاريخه إلى أكثر من 4000 عام، وكان يُستخدم في حضارات بلاد الرافدين والشرق الأوسط.

ويقول المؤلف "غاري نبهان" في كتابه Cumin, Camels, and Caravans: "بمجرد إدخاله إلى أي ثقافة جديدة، يتسلل الكمون بسرعة إلى المطبخ المحلي، ليصبح أحد أكثر التوابل استخداماً حول العالم."

فوائد صحية لإستخدام الكمون

تنبيه مهم عند إستخدام الكمون

رغم الفوائد الكبيرة، شددت أخصائية التغذية على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات على الكمون لتأكيد بعض الفوائد المرتبطة بخسارة الوزن وتحسين وظائف الكبد.

الكمون التوابل فوائد صحية لإستخدام الكمون صحة القلب الكبد الجهاز الهضمي

