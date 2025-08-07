نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

في الوقت الذي يبحث فيه كثيرون عن حلول طبيعية لتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض، يبرز الكمُّون كأحد التوابل الذهبية التي تحمل في طياتها كنزاً من الفوائد الصحية.

فوائد صحية لإستخدام الكمون

وهذا المكوّن الشائع في المطابخ العربية والعالمية، لا يضيف فقط نكهة مميزة للأطعمة، بل يمد الجسم بعناصر غذائية ومركّبات فعّالة تدعم صحة القلب والكبد والجهاز الهضمي، بحسب ما أكدته تقارير طبية ودراسات حديثة.

وقالت أخصائية التغذية “نيكول هوبسيجر”، أن هناك العديد من الفوائد الصحية المذهلة لتوابل الكمون بحسب خبراء التغذية، ووفقا لما جاء في موقع Cleveland Clinic، وهي :

ـ مضاد قوي للأكسدة:

يحتوي الكمُّون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والمزمنة الأخرى.

ـ يساعد على امتصاص العناصر الغذائية:

طحن بذور الكمون قبل الاستخدام يعزز من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه، مثل فيتامين B، وفيتامين E، والحديد، والمغنيسيوم.

ـ دعم لوظائف الدم والمناعة:

الحديد الموجود في الكمون يساهم في إنتاج البروتينات اللازمة لنقل الأكسجين في الدم، كما يدعم المناعة وصحة الشعر، بينما يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على قوة العضلات والعظام وتنظيم سكر الدم.

ـ تخفيف أعراض القولون والكبد الدهني:

أشارت دراسة إلى أن مستخلص الكمون يخفف من أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ، وأظهرت مراجعة علمية أنه يحسن من وظائف الكبد لدى مرضى الكبد الدهني غير الكحولي.

ـ يساهم في فقدان الوزن:

بعض الدراسات قارنت تأثير الكمون بدواء "أورليستات" المعروف بتقليل الوزن، وأثبتت فعاليته في المساعدة على التخسيس وتحسين مستويات الكوليسترول عند تناوله بانتظام.

تاريخ إكتشاف الكمون

ولا يعتبر الكمُّون اكتشافاً حديثاً، بل يعود تاريخه إلى أكثر من 4000 عام، وكان يُستخدم في حضارات بلاد الرافدين والشرق الأوسط.

ويقول المؤلف "غاري نبهان" في كتابه Cumin, Camels, and Caravans: "بمجرد إدخاله إلى أي ثقافة جديدة، يتسلل الكمون بسرعة إلى المطبخ المحلي، ليصبح أحد أكثر التوابل استخداماً حول العالم."

تنبيه مهم عند إستخدام الكمون

رغم الفوائد الكبيرة، شددت أخصائية التغذية على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات على الكمون لتأكيد بعض الفوائد المرتبطة بخسارة الوزن وتحسين وظائف الكبد.