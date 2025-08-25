طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول المكرونة والجمبري أيضا فهو محبب لدي الأغلبية صغار وكبار كما أنه يتمتع بقيمة غذائية عالية جدا، لذلك نقدم طريقة سهلة ولذيذة لعمل المكرونة بالجمبري.

طريقة عمل المكرونة بالجمبري

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل المكرونة بالجمبري.

المكونات لطريقة عمل المكرونة بالجمبري

  • ½ كيلو جمبري مقشر ومُنظف
  • ½ كيلو مكرونة سباجيتي أو بيني حسب الرغبة
  • 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زبدة
  • بصلة صغيرة مفرومة
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • 2 ثمرة طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • ½ ملعقة صغيرة بابريكا
  • ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ملح حسب الرغبة
  • رشة شطة اختياري
  • بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل المكرونة بالجمبري

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
  • سلق المكرونة
  • في قدر كبير، اغلي ماء مملح وأضيفي المكرونة.
  • اسلقيها حتى تصبح مستوية لكن محتفظة بقوامها، ثم صفيها واحتفظي بكوب من ماء السلق.

طريقة تحضير الجمبري

  • سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة كبيرة.
  • أضيفي الجمبري مع رشة ملح وفلفل، وقلبيه على نار متوسطة حتى يصبح لونه ورديًا 3–4 دقائق
  • ارفعي الجمبري من المقلاة واتركيه جانبًا.

عمل الصوص

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
  • في نفس المقلاة، أضيفي قليل من الزيت إذا لزم الأمر.
  • شوحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم.
  • أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، مع الملح والفلفل والبابريكا ورشة شطة.
  • اتركي الصوص يتسبك 10 دقائق، ولو كان ثقيلًا أضيفي قليلًا من ماء سلق المكرونة.

تجميع الطبق

  • ضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص وقلبيها جيدًا.
  • أضيفي الجمبري على الوجه وقلبيه بخفة مع المكرونة حتى يتجانس.

تقديم المكرونة بالجمبري

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
  • قدمي المكرونة ساخنة في طبق كبير.
  • زينيها بالبقدونس المفروم، ويمكن إضافة جبنة مبشورة حسب الرغبة لتعطي مذاق إيطالي.
