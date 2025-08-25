بدون رش.. نباتات طبيعية تخلصك من الناموس في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تزداد مشكلة انتشار الناموس، الذي يسبب الإزعاج ولسعات مؤلمة، فضلًا عن احتمالية نقل بعض الأمراض.

ولتفادي استخدام المواد الكيميائية الضارة، ينصح الخبراء باللجوء إلى بعض النباتات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في طرد الناموس بفضل رائحتها النفاذة.

ومن أبرز هذه النباتات:

الريحان: يتميز برائحته العطرية القوية التي تطرد الحشرات.

اللافندر : رائحته المهدئة تساهم في إبعاد الناموس، إضافة إلى فوائده العلاجية.

النعناع: سهل الزراعة ويعطي رائحة منعشة لا يطيقها الناموس.

(الروزماري): نبات عطري يضفي جمالًا على المكان ويطرد الحشرات في الوقت نفسه.

عشبة الليمون: من أقوى النباتات الطاردة للناموس بفضل زيوتها الطيارة.



ويمكن وضع هذه النباتات في شرفات المنازل أو قرب النوافذ، كما يمكن الاستفادة من زيوتها الطبيعية برشها بعد تخفيفها بالماء داخل المنزل، للحصول على بيئة صيفية منعشة وخالية من الناموس.



