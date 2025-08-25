قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

لن تتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البسكويت يوميًا؟

البسكويت
البسكويت
هاجر هانئ

غالبًا ما يُنظر إلى البسكويت على أنه مُتعة غير ضارة، تُشعرك بالراحة مع الشاي، ويستمتع به الأطفال والكبار على حد سواء، ولكن ما الذي يحدث لجسمك حقًا عند إضافته إلى نظامك الغذائي يوميًا؟ تُعتبر هذه الوجبات الخفيفة مريحة، لكنها قد تُساهم بشكل غير مباشر في مشاكل صحية طويلة الأمد. 


تُعالج البسكويتات الجاهزة بشكل كبير، وتحتوي على مكونات مثل الدقيق المُكرر وزيت النخيل والمواد الحافظة الاصطناعية التي تُضر بجسمك بشكل أو بآخر.


كلما زاد استهلاكك، زادت صعوبة التوقف في منتصف الطريق، يُظهر الإفراط في تناول البسكويت علامات زيادة الوزن والانتفاخ، وفي بعض الحالات، ارتفاعًا حادًا في مستوى السكر، وغيرها. مع أن تناول البسكويت من حين لآخر قد لا يضرك، إلا أن جعله عادة يومية سيؤثر حتمًا على قلبك وأمعائك وعملية الأيض لديك.

المخاطر الصحية الخفية المرتبطة بتناول البسكويت

 

مُحضّر من الدقيق الأبيض المكرر
عادةً ما تُحضّر البسكويتات أو الكوكيز الجاهزة باستخدام دقيق متعدد الاستخدامات، وهو ما يُعتبر غير صحي للأمعاء، يفتقر هذا الدقيق إلى العناصر الغذائية الدقيقة والكبيرة، بما في ذلك الألياف والمعادن والفيتامينات، هذا المكون الغني بالسعرات الحرارية الفارغة يُهضم بسرعة، مما يُسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم، ويتركك تشعر بالجوع بعد فترة وجيزة، قد يؤدي تناول هذه السعرات الحرارية الفارغة إلى مشاكل مثل الالتهاب وزيادة الوزن وعسر الهضم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

مليئة بزيت النخيل
يُعد زيت النخيل من أرخص الدهون وأكثرها استخدامًا في صناعة البسكويت. ومع ذلك، فهو غنيٌّ تقريبًا بالدهون، التي تُستهلك بانتظام، تُقلل إعادة استخدام زيت النخيل من قدرته المضادة للأكسدة، وتُعرّضك للعديد من أمراض القلب، يُعدّ زيت النخيل من أرخص الزيوت وأكثرها ضررًا بالصحة، وتُضاف إليه معظم أنواع البسكويت.

طريقه عمل البسكويت بجوز الهند .. اللذيذ

نسبة عالية من الصوديوم
حتى البسكويت الحلو غني بالصوديوم، تحتوي عبوة ٢٥ غرامًا على حوالي ٠.٤ غرام من الملح، وتتراكم هذه الكمية بسرعة عند تناولها يوميًا، قد يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وإجهاد الكلى وأمراض القلب، كما يتسبب هذا في احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن وزيادة الوزن تدريجيًا.

الأكل بلا وعي
وكشفت دراسة من كلية كونيتيكت في عام 2013 أيضًا أن الوجبات الخفيفة السكرية مثل البسكويت تنشط متعة مماثلة في الدماغ مثل الكوكايين والمورفين، وهذا هو السبب في أن العقول البشرية لا تكتفي أبدًا بواحدة وتشكل عادة الإفراط في تناول الطعام دون وعي.

المواد الحافظة في الكوكيز

تحتوي الكوكيز الجاهزة على بيوتيل هيدروكسي أنيسول (BHA) وبوتيل هيدروكسي تولوين (BHT)، تشير الدراسات إلى أن هاتين المادتين الحافظتين تُعتبران ضارتين بدم الإنسان. ورغم أن هذه المركبات قد تؤثر على الصحة، إلا أنها تُسبب أيضًا إجهادًا تأكسديًا، والتعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية قد يُسبب آثارًا ضارة على الجسم.

المصدر: timesnownews.
 

