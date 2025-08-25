إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

أشعلت الإعلامية ياسمين عز مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها، حيث أطلت بفستان أبيض أنيق بلا أكمام، تميز بقصة جذابة مع ربطة جانبية كشفت عن شق طويل زاد من أنوثة الإطلالة ورونقها.

ونسقت ياسمين إطلالتها مع قبعة بيضاء عصرية زادت من الطابع الصيفي، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الجذابة، مع لمسة من طلاء الأظافر الأحمر الكلاسيكي الذي منحها مزيدًا من الجاذبية.

إطلالة ياسمين عز الأخيرة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، الذين اعتبروا أنها جمعت بين البساطة والفخامة في آن واحد، مؤكدين أنها أصبحت أيقونة في الأناقة والموضة.