ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

ارتفعت معدلات البحث عن أجمل أسماء بنات2025 ، حيث تهتم الأمهات بمعرفة العديد من أسماء بنات جديدة2025 لاختيار اسم المولودة، خاصة مع ظهور أسماء بنات مختلفة وحديثة وتحمل معاني جميلة ومميزة.

نستعرض لكم في السطور التالية قائمة بـ أجمل أسماء بنات 2025 ومعانيها، ومنها أسماء عربية أصيلة وأجنبية وتركية وأسماء بنات نادرة ومميزة..

أسماء بنات أجنبية مميزة

لينا: اسم عالمي يعني الفتاة الرقيقة.

إيفا: بمعنى الحياة وشائع جدًا في أوروبا.

مايا: رمز للربيع والخصوبة، ويحمل طابعًا عصريًا.

كلارا: يعني النقاء والوضوح.

اسماء بنات جديدة 2025

أسماء بنات جديدة و مختلفة

دنا: اسم عربي مشتق من الفعل: يدنو، أي يقترب، وهو من الأسماء خفيفة النطق وتعني الفتاة المدللة والقريبة من القلب،



لانا: يرمز هذا الاسم إلى الرقة والنعومة، وتعني السهل واللين



وهج: معنى اسم وهج هو شدة السطوع، ويقال وهج الشمس، وهج النار، أي شدة اتقادها، وتتميز صاحبة الاسم بكونها عاطفية ورومانسية وحالمة لأقصى درجة

أسماء بنات من القرآن الكريم

-آلاء: تعني نعم الله الكثيرة.

-آيات: العلامات أو المعجزات.

-إيمان: التصديق بالله تعالى والإخلاص له.

-إحسان: فعل الخير وفعل المعروف.

-جنة: ترمز إلى النعيم في الآخرة، وأيضًا جنى هو ثمر الجنة.

-جودي: الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام.

-حور: الحور العين، وتمثل شدة جمال العين.

-حنان: العطف والرقة.

-كوثر: نهر في الجنة، ومعناه الخير الكثير.

-رحمة: العطف والمغفرة والرفق.

-سجى: السكون والهدوء، كما في قوله تعالى "والليل إذا سجى".

-ضحى: وقت شروق الشمس ونور الصباح.

-تقوى: الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى.

-فردوس: أعلى درجات الجنة.

-نور: تجسيد للضوء الإلهي.

-سندس وإستبرق: نسيجان من الحرير الذي يكسى به أهل الجنة.

أسماء بنات عربية أصيلة

ليان: وتعني الرقة واللين.

سجى: من السكون والهدوء، ووردت في القرآن الكريم.

ريم: الغزال الأبيض، وترمز لـ الجمال والرشاقة.

شهد: عسل نقي، وترمز لـ الحلاوة والصفاء.

أسماء بنات جديدة ومختلفة

-ثانا: مشتق من الثناء، ويعني مدح الآخرين، وهو من الأسماء العربية الحديثة للإناث في المملكة العربية السعودية .

- أسيل :النعومة والرقة، ويُمكن أن يُنطق أسيلا أو أسيلة وبدأ هذا الاسم في الإنتشار مؤخرًا في دولة الكويت.

- تيا : باليونانية يعني الأميرة

- بريهان : الملكة، أو أميرة القصر