صفقة تبادل أسرى بين موسكو وكييف تعيد 146 عسكرياً روسياً بوساطة إماراتية
لماذا فقدنا لذة الصلاة؟.. 5 أسباب تساعدك على الخشوع ينبغي الأخذ بها
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 25-8-2025
خطوات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن أجمل أسماء بنات2025 ، حيث تهتم الأمهات بمعرفة العديد من أسماء بنات جديدة2025 لاختيار اسم المولودة، خاصة مع ظهور أسماء بنات مختلفة وحديثة وتحمل معاني جميلة ومميزة. 

نستعرض لكم في السطور التالية قائمة بـ أجمل أسماء بنات 2025 ومعانيها، ومنها أسماء عربية أصيلة وأجنبية وتركية وأسماء بنات نادرة ومميزة..

أسماء بنات أجنبية مميزة

لينا: اسم عالمي يعني الفتاة الرقيقة.

إيفا: بمعنى الحياة وشائع جدًا في أوروبا.

مايا: رمز للربيع والخصوبة، ويحمل طابعًا عصريًا.

كلارا: يعني النقاء والوضوح.

اسماء بنات جديدة 2025

أسماء بنات جديدة و مختلفة

دنا: اسم عربي مشتق من الفعل: يدنو، أي يقترب، وهو من الأسماء خفيفة النطق وتعني الفتاة المدللة والقريبة من القلب،
 

لانا: يرمز هذا الاسم إلى الرقة والنعومة، وتعني السهل واللين
 

وهج: معنى اسم وهج هو شدة السطوع، ويقال وهج الشمس، وهج النار، أي شدة اتقادها، وتتميز صاحبة الاسم بكونها عاطفية ورومانسية وحالمة لأقصى درجة

أسماء بنات من القرآن الكريم

-آلاء: تعني نعم الله الكثيرة.

-آيات: العلامات أو المعجزات.

-إيمان: التصديق بالله تعالى والإخلاص له.

-إحسان: فعل الخير وفعل المعروف.

-جنة: ترمز إلى النعيم في الآخرة، وأيضًا جنى هو ثمر الجنة.

-جودي: الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام.

-حور: الحور العين، وتمثل شدة جمال العين.

-حنان: العطف والرقة.

اسماء بنات من القرآن الكريم

-كوثر: نهر في الجنة، ومعناه الخير الكثير.

-رحمة: العطف والمغفرة والرفق.

-سجى: السكون والهدوء، كما في قوله تعالى "والليل إذا سجى".

-ضحى: وقت شروق الشمس ونور الصباح.

-تقوى: الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى.

-فردوس: أعلى درجات الجنة.

-نور: تجسيد للضوء الإلهي.

-سندس وإستبرق: نسيجان من الحرير الذي يكسى به أهل الجنة.

أسماء بنات عربية أصيلة

ليان: وتعني الرقة واللين.

سجى: من السكون والهدوء، ووردت في القرآن الكريم.

ريم: الغزال الأبيض، وترمز لـ الجمال والرشاقة.

شهد: عسل نقي، وترمز لـ الحلاوة والصفاء.

أسماء بنات جديدة ومختلفة

-ثانا: مشتق من الثناء، ويعني مدح الآخرين، وهو من الأسماء العربية الحديثة للإناث في المملكة العربية السعودية .
- أسيل :النعومة والرقة، ويُمكن أن يُنطق أسيلا أو أسيلة وبدأ هذا الاسم في الإنتشار مؤخرًا في دولة الكويت.

- تيا : باليونانية يعني الأميرة 

- بريهان : الملكة، أو أميرة القصر

اجمل أسماء بنات 2025

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

