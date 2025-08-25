زي المحلات.. طريقة عمل خلطة الحواوشي

الحواوشي من الاكلات اللذيذة والسهلة لعملها بالمنزل ولذلك نقدم اليكي طريقة عمل خلطة الحواوشي.





- المكونات:

نصف كيلوجرام من اللحم المفروم (ويُفضَّل أن يحتوي على القليل من الدهن ليمنح طعماً أغنى).

بصلتان كبيرتان مفرومتان أو مبشورتان ناعماً.

ثمرة فلفل رومي أخضر مفرومة.

ثمرة فلفل حار صغيرة (اختياري).

فصّان من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة أو بهارات اللحم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة (اختياري).

ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

أرغفة خبز بلدي أو شامي حسب المتوفر.

-طريقة التحضير:

1. في وعاء عميق، يُمزج اللحم المفروم مع البصل المصفّى جيداً من الماء.



2. يُضاف الفلفل الأخضر، والفلفل الحار، والثوم، مع جميع التوابل: الملح، الفلفل الأسود، البهارات، والقرفة، ثم تُخلط المكوّنات حتى تتجانس تماماً.



3. يُفتح كل رغيف خبز من الداخل، ويُدهن بطبقة خفيفة من السمن أو الزيت.



4. توضع كمية مناسبة من خليط اللحم داخل الرغيف وتُفرد جيداً حتى تغطي سطحه الداخلي.



5. يُدهن سطح الرغيف من الخارج بقليل من الزيت أو السمن.



6. تُرص الأرغفة في صينية وتُدخل الفرن على درجة حرارة (180 مئوية) لمدة 20 دقيقة تقريباً، أو حتى ينضج اللحم ويصبح الخبز مقرمشاً.



نصائح:

للحصول على نكهة مميزة، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الطحينة إلى الخلطة.

يمكن تغليف الأرغفة بورق ألومنيوم (فويل) إذا رغبتم في أن يكون الحواوشي طرياً بدلاً من المقرمش.