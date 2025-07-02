طريقة عمل المكرونة بالجمبري، التى يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وتفضل ربة المنزل إعدادها لتعتبر وجبة مثالية ذات قيمة غذائية متكاملة .
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
يقدم الشيف محمود العمدة، طريقة عمل المكرونة بالجمبري وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم.
المقادير لطريقة عمل المكرونة بالجمبري
- ½ كيلو جمبري مقشر ومُنظف
- ½ كيس مكرونة سباجتي أو فيتوتشيني أو بينا حسب الرغبة
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
- 3 فصوص ثوم مفروم
- ثمرة فلفل أحمر مقطع شرائح اختياري
- كوب كريمة طبخ أو حليب حسب الرغبة
- عصير نصف ليمونة
- ملح وفلفل أسود
- رشة بابريكا أو شطة حسب الذوق
- رشة بقدونس مفروم للتزيين
- جبنة بارميزان مبشورة اختياري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
1. سلق المكرونة
في ماء مغلي به رشة ملح وملعقة زيت، تُسلق المكرونة حتى تنضج، ثم تُصفى وتُترك جانبًا.
2. تحضير الجمبري
- في طاسة كبيرة، سخّني زيت الزيتون أو الزبدة.
- أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه حتى تظهر رائحته.
- ضعي الجمبري وقلّبيه حتى يتحول إلى اللون الوردي حوالي 4-5 دقائق
- أضيفي الملح، الفلفل، البابريكا، وعصير الليمون، وقلّبي.
3. إعداد الصوص
- أضيفي الكريمة أو الحليب على الجمبري واتركي الخليط يغلي قليلًا حتى يثقل القوام.
- يمكن إضافة قليل من ماء سلق المكرونة لتخفيف الصوص حسب الرغبة.
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4. خلط المكرونة:
- أضيفي المكرونة المسلوقة إلى خليط الجمبري وقلّبي برفق حتى تتغلف بالصوص.
- اتركيها على النار دقيقة واحدة حتى تمتزج النكهات.
5. التقديم:
- قدميها ساخنة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم وجبنة إن أحببتِ.
- يمكن تقديمها مع شرائح خبز محمصة أو سلطة خضراء.