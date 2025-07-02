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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل المكرونة بالجمبري، التى يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وتفضل ربة المنزل إعدادها لتعتبر وجبة مثالية ذات قيمة غذائية متكاملة .

طريقة عمل المكرونة بالجمبري 

يقدم الشيف محمود العمدة، طريقة عمل المكرونة بالجمبري وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم.

المقادير لطريقة عمل المكرونة بالجمبري

طريقة عمل المكرونة بالجمبري 
  • ½ كيلو جمبري مقشر ومُنظف
  • ½ كيس مكرونة سباجتي أو فيتوتشيني أو بينا حسب الرغبة
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • ثمرة فلفل أحمر مقطع شرائح اختياري
  • كوب كريمة طبخ أو حليب حسب الرغبة
  • عصير نصف ليمونة
  • ملح وفلفل أسود
  • رشة بابريكا أو شطة حسب الذوق
  • رشة بقدونس مفروم للتزيين
  • جبنة بارميزان مبشورة اختياري

طريقة عمل المكرونة بالجمبري

طريقة عمل المكرونة بالجمبري 

1. سلق المكرونة

في ماء مغلي به رشة ملح وملعقة زيت، تُسلق المكرونة حتى تنضج، ثم تُصفى وتُترك جانبًا.

2. تحضير الجمبري

  • في طاسة كبيرة، سخّني زيت الزيتون أو الزبدة.
  • أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه حتى تظهر رائحته.
  • ضعي الجمبري وقلّبيه حتى يتحول إلى اللون الوردي حوالي 4-5 دقائق
  • أضيفي الملح، الفلفل، البابريكا، وعصير الليمون، وقلّبي.

3. إعداد الصوص

  • أضيفي الكريمة أو الحليب على الجمبري واتركي الخليط يغلي قليلًا حتى يثقل القوام.
  • يمكن إضافة قليل من ماء سلق المكرونة لتخفيف الصوص حسب الرغبة.
  •  

4. خلط المكرونة:

  • أضيفي المكرونة المسلوقة إلى خليط الجمبري وقلّبي برفق حتى تتغلف بالصوص.
  • اتركيها على النار دقيقة واحدة حتى تمتزج النكهات.

5. التقديم:

  • قدميها ساخنة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم وجبنة إن أحببتِ.
  • يمكن تقديمها مع شرائح خبز محمصة أو سلطة خضراء.
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طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

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