طريقة عمل طاجن المكرونة بالجمبري

المكرونة بالجمبري من الأكلات المميزة، والغير تقليدية ويمكن تحضير المكرونه بالجمبري بالعديد من الطرق المختلفة والشهية .

وإليكم طريقة تحضير المكرونه بالجمبري

مكونات المكرونة بالجمبري

مكرونة

نصف كيلو جمبرى مقشر

كوب لبن

نصف كوب جبنة شيدر حسب الرغبة

كوب كريمة طهي

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

زيت

ملعقة ثوم مفروم

ملح وفلفل

رشة كمون

2 حبة فلفل ألوان

عصير ليمون

طريقة تحضير المكرونه بالجمبري

اسلقي المكرونة فى ماء مغلى واخرجيها قبل أن يكتمل نضجها ، ثم اغسليها بماء بارد

تبلي الجمبرى بالثوم والكمون والملح والفلفل وعصير الليمون جيدا.

فى وعاء كبير على النار ضعي ملعقة زيت والفلفل الألوان ونقلب ثم نضيف الجمبرى المتبل على نار عالية، واتركي لمدة 5 دقائق فقط مع التقليب المستمر.

في وعاء ضعي الدقيق والزبدة وقلبي حتى يشوح الدقيق ثم ضيفي الحليب ونقلبه ونضيف رشة ملح وعندما يبدأ بالتماسك ضعي الكريمة ونتركه يغلى دقيقتين.

بعد ذلك ضعي الجمبرى والمكرونة ونتركهم دقيقة واحدة على النار ثم نرفعهم عن النار ثم نقدمها ونرش عليها الجبنة المبشورة عند التقديم وتقدم ساخنة