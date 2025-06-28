علاقة غريبة بين التبرع بالدم ونمو الشعر .. معلومات مثيرة عن هذه العادة

يتم الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم في 28 يونيو حيث أنه من أهم العادات التى تساعد في إنقاذ حياة ملايين الأشخاص وتحمى المتبرعين من متاعب عديدة.

نعرض لكم أهم فوائد التبرع بالدم وعلاقته بنمو الشعر والكمية المسموح بها وذلك وفقا لما جاء في موقع careinsurance.

لماذا يجب عليك التبرع بالدم



الدم من أهم أجزاء الجسم، فهو ينقل الأكسجين من عضو إلى آخر والأهم من ذلك، أن نصف لتر من الدم يمكن أن ينقذ حياة ما يصل إلى ثلاثة أشخاص وإليك بعض أهم فوائد التبرع بالدم:

إنقاذ الأرواح:

مع العديد من الحالات القابلة للعلاج، يمكن للتبرع بالدم أن ينقذ الكثير من الأرواح بما في ذلك الحروق والإصابات الرضحية والحوادث وزرع الأعضاء والسرطان وغيرها.

يُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية:

يُساعد التبرع بالدم على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية كما يُساعد على خفض نسبة الحديد والهيموجلوبين في الجسم، مما يُحسّن الدورة الدموية ويُخفّض ضغط الدم.

يعمل كمنظف طبيعي: يُساعد التبرع بالدم على تنظيف الجسم طبيعيًا، مما يؤثر على مستوى مركبات البيرفلورو ألكيل والبوليفلورو ألكيل (PFASs) كما يُساعد في تقليل اضطرابات الجلد ويحسن تدفق الدم بعد التبرع بالدم على تقليل حب الشباب وتعزيز صحة البشرة.

يُساعد على نمو الشعر:

تُحفّز خلايا الدم الجديدة المُنتَجة بعد التبرع بالدم بصيلات الشعر وتُشجّع نمو شعر جديد كما يُساعد علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) الفرد على حقن طبقات مُركّزة من الصفائح الدموية من الجسم في فروة الرأس، مما يُحفّز نمو الشعر.

فحص صحي مجاني:

يشمل التبرع بالدم فحصًا صحيًا مصغرًا مجانيًا لفهم المؤشرات الحيوية، بما في ذلك قياس ضغط الدم، والنبض، ودرجة الحرارة، ومستوى الهيموجلوبين.

فحص الأمراض المُعدية:

قبل التبرع بالدم، يُعد فحص الأمراض المُعدية إلزاميًا.

يُفحص الدم للكشف عن أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد الوبائي (B) و(C)، والملاريا، وفيروس غرب النيل.



معلومات عن التبرع بالدم



يمكن لشخص بالغ سليم يتراوح عمره بين 18 و75 عامًا التبرع بما يصل إلى 8% من حجم دمه، أي حوالي 470 مل من الدم الكامل ويمكن التبرع بهذا الدم حتى ست مرات سنويًا.



يمتلك الشخص البالغ حوالي 10-11 باينتًا من الدم، منها حوالي 470 مل، أي باينت واحد يمكن التبرع به مرة واحدة ويمكن التبرع بالدم كل ثمانية أسابيع، بينما يمكن التبرع بالصفائح الدموية كل سبعة أيام، وحتى 24 مرة سنويًا

بشكل عام، يحق للأفراد الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فأكثر ويزنون 110 أرطال التبرع بالدم.