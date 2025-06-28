خاوف من الكارثة..تحذير من تناول البطيخ بهذه الطريقة

يعد البطيخ من أشهى الفواكه الصيفية التى يقبل عدد كبير من الأشخاص على تناولها بسبب قدرتها العالية على الترطيب ومذاقها الشهي.

خطأ في تناول البطيخ



ووفقا لما جاء في موقع "فيريويل هيلث"، توجد بعض العادات الخاطئة التي تحول الطعام الصحي لكارثة صحية من بينها تقطيع البطيخ بدون غسل قشرته الخارجية.

يشكّل تناول البطيخ بهذه الطريقة يعد خطرا صحيا، ويمكن أن تنقل السكين البكتيريا من السطح الخارجي لداخل الثمرة أثناء التقطيع.

وتنمو انواع عديدة من البكتيريا الضارة على سطح البطيخ ويمكن تتسلل لداخل الثمرة وتتكاثر فيها مما يعرض الإنسان لمخاطر صحية عديدة.

ومن أشهر أنواع البكتيريا الضارة التى تنتشر على سطح البطيخ هى السالمونيلا والإشريكية القولونية تنمو على القشرة الخارجية.

تعدد مصادر التلوث

وتتعدد مصادر تلوث قشرة البطيخ الخارجية فيمكن أن تلتصق بها الجراثيم منذ وجودها في الحقل أو أثناء النقل أو في المتاجر وحتى داخل المطبخ.

هذا بالإضافة إلى تلوث قشرة البطيخ بالأوساخ والأتربة أو المياه غير النظيفة، أو فضلات الحيوانات فهو ينمو على سطح الأرض مما يجعله أكثر عرضة للتلوث.

لذا ينصح خبراء التغذية والباطنة بضرورة غسل البطيخ جيدا قبل تقطيعه وكذلك تنظيف اليدين جيدا قبل وبعد ملامسة الفاكهة.

غسل البطيخ بالماء الجاري ودعك القشرة باليد أو بفرشاة الفواكه وتجفيف السطح الخارجي بمنشفة نظيفة لتقليل نسبة الرطوبة مما يقلل تكون البكتيريا ويطيل عمر البطيخ.

بجانب استخدام سكين نظيفة وتقطيع البطيخ على سطح نظيف.