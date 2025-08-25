قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو هتخرج.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
ماذا يحدث عند الصلاة على الرسول في المولد النبوي؟.. الشعراوي: 7 عجائب
متحف كهف روميل يحتفل بذكرى افتتاحه .. اليوم
الاعلام العبري يروج لـ اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل ونفي رسمي من دمشق
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضي
أخبار التوك شو| عرض خطير لمصر إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين.. وحسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية
سعر عيار 21 اليوم 25-8-2025
انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين والمكفوفين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر
دعاء اليوم الثاني من شهر المولد النبوي.. 8 كلمات تعوض خسائرك كلها
مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة 272 في قصف إسرائيلي مكثف خلال يوم واحد
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

درة تثير الجدل بفستان ملفت

درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت
رنا عصمت

نشرت الفنانة درة ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتالقت درة، فى الصور  باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالى.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز درة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of 1 person and text that says
May be an image of 3 people and text
May be an image of 1 person
درة صور درة إطلالة درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان: دعم الفلاحين والتوسع الزراعي طريق مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

القمح

برلماني: الاكتفاء الذاتي من القمح هدف استراتيجي لازدهار الاقتصاد وحماية الوطن

رضا صقر

رئيس حزب الاتحاد إعلان المجاعة في غزة وصمة عار.. وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية

بالصور

درة تثير الجدل بفستان ملفت

درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد