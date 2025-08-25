جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل سلطة تونة بالزبيب

قدم الشيف عماد الخشت، مقدم برنامج “جدو عماد” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل سلطة تونة بالزبيب، فهي من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، على الرغم من أن لها مذاقا شهيا.



مقادير سلطة تونة بالزبيب



● 2 علبة تونة قطع

● 2 كوب ورق جرجير

● 3 فلفل أحمر شرائح

● عود بصل أخضر چوليين

● كوب بصل أحمر چوليين

● مكعبات حبة بطاطس متوسطة مسلوقة

● نصف كوب زبيب

الصوص:

● 2 ملعقة خل عنب

● 3 ملعقة زيت الزيتون

● ملعقة عسل الموالح

● ملعقة مايونيز

● ملعقة صغيرة ثوم مفري ناعم

● ملعقة صوص حار

● ملح ناعم

● عصير الليمون

للتقديم:

● مثلثات خبز أبيض شامي محمر

طريقة تحضير سلطة تونة بالزبيب



تخلط خضروات مقادير السلطة سويًا

تمزج مقادير الصوص جيدًا بالمضرب

يضاف نصف مقدار الصوص إلى مقادير الخضار

تصفى قطع التونة من الماء والزيت وتخلط مع باقي المقادير بحذر

يضاف باقي الصوص ولا يقلب

يضاف الزبيب على الوجه وتقدم