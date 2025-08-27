تحلم أغلب الفتيات والسيدات ببشرة مشرقة خالية من العيوب وبالأخص فى الصباح، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، عليك أن تعلمي أن البشرة المشرقة لا تأتي فقط من مستحضرات التجميل أو الروتين الخارجي للعناية، بل إن سر النضارة الحقيقية يبدأ من الداخل، من الطعام الذي نتناوله يوميًا.

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح

الجسم يمتص العناصر الغذائية التي تصل في النهاية إلى الجلد، فتنعكس عليه نضارته وحيويته.

إليك أبرز الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية بتناولها صباحًا للحصول على بشرة صحية ومشرقة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- الحمضيات الغنية بفيتامين C

البرتقال، الليمون والجريب فروت أبطال تعزيز الكولاجين في الجلد. فيتامين C يعمل كمضاد أكسدة قوي، يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، ويمنحها توهجًا طبيعيًا.

2- الأفوكادو

منجم للأحماض الدهنية الصحية مثل الأوميجا 3، التي تحافظ على ترطيب البشرة ومرونتها. تناول شريحة أفوكادو مع الخبز الأسمر في الصباح يمنحك بداية يوم منعشة.

3- الجزر

غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري للحفاظ على تجدد الخلايا ومنع جفاف البشرة. كوب من عصير الجزر صباحًا يعادل جرعة طبيعية من النضارة.

4- المكسرات النيئة

اللوز، الجوز والكاجو تحتوي على فيتامين E والزنك، وهما عنصران أساسيان لحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة وتحفيز إنتاج الخلايا الجديدة.

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

5- الشاي الأخضر

يحتوي على مادة الكاتيشين المضادة للأكسدة، التي تحارب الالتهابات وتقلل من ظهور البقع الداكنة. كوب دافئ منه صباحًا ينعش الجسم والجلد معًا.

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

6- التوت والفراولة

مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس والتلوث، تناولها مع الزبادي يجعل الإفطار صحيًا ولذيذًا.

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

7- الخيار

يحتوي على نسبة عالية من الماء والسيليكا التي تحافظ على ترطيب البشرة وتقلل من ظهور الانتفاخات الصباحية تحت العين.