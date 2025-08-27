قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته
يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
نانت يشترط مبلغا ضخما لانتقال مصطفى محمد لهذا النادي
مكافأة شهر عن كل سنة خدمة وإعفاء من الرسوم القضائية بقانون العمل..التطبيق خلال أيام
انقطاع جزئي لمياه إسنا.. كسر مفاجئ يضرب خط الطرد الرئيسي بمحطة الجوايدة
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي ساهم في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بالصور

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أسماء عبد الحفيظ

تحلم أغلب الفتيات والسيدات ببشرة مشرقة خالية من العيوب وبالأخص فى الصباح، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، عليك أن تعلمي أن البشرة المشرقة لا تأتي فقط من مستحضرات التجميل أو الروتين الخارجي للعناية، بل إن سر النضارة الحقيقية يبدأ من الداخل، من الطعام الذي نتناوله يوميًا. 

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح

الجسم يمتص العناصر الغذائية التي تصل في النهاية إلى الجلد، فتنعكس عليه نضارته وحيويته.

 إليك أبرز الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية بتناولها صباحًا للحصول على بشرة صحية ومشرقة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- الحمضيات الغنية بفيتامين C

البرتقال، الليمون والجريب فروت أبطال تعزيز الكولاجين في الجلد. فيتامين C يعمل كمضاد أكسدة قوي، يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، ويمنحها توهجًا طبيعيًا.

2- الأفوكادو

منجم للأحماض الدهنية الصحية مثل الأوميجا 3، التي تحافظ على ترطيب البشرة ومرونتها. تناول شريحة أفوكادو مع الخبز الأسمر في الصباح يمنحك بداية يوم منعشة.

3- الجزر

غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري للحفاظ على تجدد الخلايا ومنع جفاف البشرة. كوب من عصير الجزر صباحًا يعادل جرعة طبيعية من النضارة.

4- المكسرات النيئة

اللوز، الجوز والكاجو تحتوي على فيتامين E والزنك، وهما عنصران أساسيان لحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة وتحفيز إنتاج الخلايا الجديدة.

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

5- الشاي الأخضر

يحتوي على مادة الكاتيشين المضادة للأكسدة، التي تحارب الالتهابات وتقلل من ظهور البقع الداكنة. كوب دافئ منه صباحًا ينعش الجسم والجلد معًا.

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

6- التوت والفراولة

مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس والتلوث، تناولها مع الزبادي يجعل الإفطار صحيًا ولذيذًا.

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

7- الخيار

يحتوي على نسبة عالية من الماء والسيليكا التي تحافظ على ترطيب البشرة وتقلل من ظهور الانتفاخات الصباحية تحت العين.

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك 
