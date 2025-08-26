في خطوة غير مسبقة وإنجاز طبي غير مسبوق، نجح فريق من الجراحين في الصين في إجراء عملية زراعة رئة من خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا يبلغ من العمر 39 عامًا. وتُعد هذه أول مرة يتم فيها زراعة هذا النوع من الأعضاء بتقنية التعديل الجيني، حيث استمرت الرئة في العمل داخل جسد المتلقي لمدة تسعة أيام 216 ساعة دون ظهور علامات حادة على الرفض المناعي أو العدوى.

نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

وحسب ما نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فإن هذه التجربة تُعد خطوة متقدمة في مجال زراعة الأعضاء بين الأنواع xenotransplantation، وهو فرع متطور في الطب يهدف إلى إيجاد حلول لأزمة النقص الحاد في الأعضاء البشرية المتبرع بها.

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

تفاصيل تجربة زراعة رئة من خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

أُجريت العملية باستخدام رئة خنزير من سلالة باما شيانج الصينية، تم تعديلها وراثيًا بـ 6 تعديلات جينية رئيسية تهدف إلى تقليل فرص الرفض المناعي داخل جسم الإنسان. ورغم أن بعض علامات الالتهاب وتراكم السوائل بدأت في الظهور على الرئة المزروعة بعد 24 ساعة، فإنها استمرت في العمل دون حدوث رفض مناعي حاد، وهي من أكبر التحديات التي تواجه هذا النوع من الزرع.

ومع استخدام أدوية قوية لتثبيط المناعة، تعرضت الرئة لاحقًا لهجوم تدريجي من الأجسام المضادة، ما أدى إلى تدهور تدريجي في وظيفتها. ويعتقد الأطباء أن بعض هذه الاستجابات قد تكون ناجمة عن الحالة الالتهابية الناتجة عن الوفاة الدماغية بحد ذاتها، وليس فقط عن الزرع.

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

أهمية التجربة وتحديات المستقبل

أوضح فريق البحث أن التجربة تمثل خطوة مهمة، لكنها ليست جاهزة بعد للتطبيق على مرضى أحياء، مشيرين إلى الحاجة لتحسينات كبيرة في عدة مجالات، من بينها:

تقنيات التعديل الجيني المستخدمة في الخنازير

أنظمة تثبيط المناعة

طرق الحفاظ على الأعضاء المزروعة

تقييم وظيفة الرئة على المدى الطويل

و يجري حاليًا استكشاف حلول بديلة لأزمة نقص الأعضاء، مثل استخدام الخلايا الجذعية لإعادة تشكيل أعضاء المتبرعين، أو حتى زراعة أعضاء بشرية داخل أجسام حيوانات مثل الخنازير أو الأغنام.

رأي الخبراء

قال البروفيسور بيتر فريند من جامعة أكسفورد إن نتائج هذه التجربة معقّدة بسبب التأثيرات البيولوجية لحالة الوفاة الدماغية نفسها، والتي تُسبب تفاعل مناعي عالي، لكنه أكد أن ما تم تحقيقه يُعد تقدم ملموس في مسار طويل يتطلب تجارب دقيقة وتحسينات مستمرة.