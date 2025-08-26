قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..
طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة.

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..

المكونات:

خبز فرنسي أو توست.

زبدة.

ثوم مهروس.

بقدونس مفروم (اختياري).

جبنة موزاريلا أو بارميزان مبشورة.

خطوات التحضير لعمل خبز الثوم بالجبنة..:

تحضير خليط الثوم والزبدة: في وعاء، اخلط الزبدة المذابة مع الثوم المهروس والبقدونس المفروم (إذا كنت تستخدمه).

تحضير الخبز: سخّن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية. قم بتقطيع الخبز إلى شرائح أو اقسمه بالطول.

دهن الخبز: ادهن شرائح الخبز بخليط الزبدة والثوم.

الخبز الأولي (اختياري): ضع الخبز في صينية فرن واخبزه لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح ذهبي اللون قليلًا.

إضافة الجبنة: رش الجبنة المبشورة على وجه الخبز.

الخبز النهائي: أعد الصينية إلى الفرن لمدة قصيرة (حوالي 30 ثانية أو حتى تذوب الجبنة وتأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا).

التقديم: قدم خبز الثوم بالجبنة ساخنًا.

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة الخبز بالثوم و الجبنة طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة فى المنزل

