قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة.

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..

المكونات:

خبز فرنسي أو توست.

زبدة.

ثوم مهروس.

بقدونس مفروم (اختياري).

جبنة موزاريلا أو بارميزان مبشورة.

خطوات التحضير لعمل خبز الثوم بالجبنة..:

تحضير خليط الثوم والزبدة: في وعاء، اخلط الزبدة المذابة مع الثوم المهروس والبقدونس المفروم (إذا كنت تستخدمه).

تحضير الخبز: سخّن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية. قم بتقطيع الخبز إلى شرائح أو اقسمه بالطول.

دهن الخبز: ادهن شرائح الخبز بخليط الزبدة والثوم.

الخبز الأولي (اختياري): ضع الخبز في صينية فرن واخبزه لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح ذهبي اللون قليلًا.

إضافة الجبنة: رش الجبنة المبشورة على وجه الخبز.

الخبز النهائي: أعد الصينية إلى الفرن لمدة قصيرة (حوالي 30 ثانية أو حتى تذوب الجبنة وتأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا).

التقديم: قدم خبز الثوم بالجبنة ساخنًا.