قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة.
طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..
المكونات:
خبز فرنسي أو توست.
زبدة.
ثوم مهروس.
بقدونس مفروم (اختياري).
جبنة موزاريلا أو بارميزان مبشورة.
خطوات التحضير لعمل خبز الثوم بالجبنة..:
تحضير خليط الثوم والزبدة: في وعاء، اخلط الزبدة المذابة مع الثوم المهروس والبقدونس المفروم (إذا كنت تستخدمه).
تحضير الخبز: سخّن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية. قم بتقطيع الخبز إلى شرائح أو اقسمه بالطول.
دهن الخبز: ادهن شرائح الخبز بخليط الزبدة والثوم.
الخبز الأولي (اختياري): ضع الخبز في صينية فرن واخبزه لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح ذهبي اللون قليلًا.
إضافة الجبنة: رش الجبنة المبشورة على وجه الخبز.
الخبز النهائي: أعد الصينية إلى الفرن لمدة قصيرة (حوالي 30 ثانية أو حتى تذوب الجبنة وتأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا).
التقديم: قدم خبز الثوم بالجبنة ساخنًا.