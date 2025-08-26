قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنت من عشّاق المطبخ الشامي، عليك أن تجرب شاورما الفراخ فهي من أكثر الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، وتتميز بتتبيلتها الغنية، وصوص الثومية الكريمي، و بعض المكونات البسيطة التي تمكنك من تحضّرها في المنزل بكل سهولة، إليك الطريقة

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

تقدم الشيف هدى زعرب، طريقة عمل شاورما الفراخ السوري الأصلية بمذاق المطاعم، بطريقة سهلة ومضمونة.

المكونات لعمل شاورما الفراخ السوري  

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
  • ½ كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة
  • 2 ملعقة كبيرة زبادي
  • 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • 2 ملعقة كبيرة خل أبيض
  • 3 ملاعق كبيرة زيت
  • 1 ملعقة صغيرة بابريكا
  • 1 ملعقة صغيرة كاري
  • 1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما أو بهارات مشكلة
  • ½ ملعقة صغيرة قرفة
  • ½ ملعقة صغيرة كركم اختياري
  • 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

للتقديم

  • خبز شامي أو تورتيلا
  • مخلل خيار أو مخلل مشكل
  • بطاطس محمرة اختياري
  • بقدونس مفروم للتزيين
  • صوص الثومية السوري اختياري لكن أساسي
  • ½ كوب زبادي
  • 2 ملعقة كبيرة مايونيز
  • 1 ملعقة صغيرة خل
  • 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
  • 1 فص ثوم مهروس
  • رشة ملح

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
  • في وعاء كبير، اخلطي كل مكونات التتبيلة زبادي، ليمون، خل، زيت، ثوم، التوابل
  • أضيفي شرائح الدجاج وقلّبي جيدًا حتى تتغلف بالكامل.
  • غطيها واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (ولأفضل طعم، من الليل حتى اليوم التالي
  • سخّني مقلاة كبيرة ويُفضّل غير لاصقة أو جريل على نار متوسطة.
  • أضيفي قليل من الزيت، ثم ضعي الدجاج المتبل.
  • قلّبي حتى ينضج ويتحمّر قليلًا من 8–10 دقائق تقريبًا
  • يمكنك إضافة شرائح بصل وفلفل أخضر في آخر دقيقتين اختياري.
  • تحضير الثومية: اخلطي جميع مكونات صوص الثومية جيدًا في وعاء حتى تحصلي على قوام ناعم.
  • افردي خبز الشاورما، أضيفي شوية من الثومية، ثم ضعي شاورما الفراخ، بعض المخلل، بطاطس محمرة لو أحببتِ، ورشة بقدونس.
  • لفي الرول بإحكام، وسخّنيه في طاسة ساخنة أو على الجريل.

نصائح للحصول على طعم شاورما سوري أصلي

  • استخدام الزبادي والخل في التتبيلة ضروري لطراوة الدجاج.
  • لا تكثري الزيت عند الطهي؛ فقط يكفي لتشويح اللحم.
  • يمكنك استخدام فحم صغير لإضافة نكهة الشواء ضعيه في ورقة قصدير داخل الطاسة وأضيفي عليه نقطة زيت ثم غطيها.
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

