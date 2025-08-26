ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

نشرت الفنانة ياسمين صبرى مجموعة من صور عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

وظهرت ياسمين صبرى، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأصفر الفاتح وهو من ألوان صيف 2025.

وتتميز ياسمين صبرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين صبرى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.