زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت هو واحد من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، ويتم تصنيع مكملات زيت كبد الحوت لفوائده الصحية المذهلة .

فوائد زيت كبد الحوت..

1-تعزيز عمل الجهاز المناعى:

زيت كبد الحوت يعد من أغنى المصادر الطبيعية للحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تساعد بخصائصها المضادة للالتهابات في التالي:

-الحفاظ على صحة الجلد

-محاربة الاضطرابات النفسية

-زيادة قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن

-تحسين القدرة على النوم

-دعم نمو العظام

-الوقاية من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

-كما انه يعد مكمل غذائي شائع الاستخدام لمن يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، نظرا لقدرته على تقليل الالتهابات.

2-الحفاظ على صحة العين:

زيت كبد الحوت يحتوي على فيتامين A، واحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في الحماية من امراض العين الناتجة عند الالتهابات.

3-الوقاية من أمراض القلب:

من فوائد زيت كبد الحوت للقلب؛ خفض نسبة الدهون الثلاثية المرتفعة، وعلاج ارتفاع ضغط الدم.

4-علاج القلق والاكتئاب:

أحماض اوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت كبد الحوت، يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهابات، وبالتالي التخفيف من اعراض الاكتئاب والتوتر.

يعد استخدام زيت كبد الحوت آمن لمعظم الأشخاص عندما يتم تناوله عن طريق الفم، وقد تكون له بعض الآثار الجانبية الخفيفة مثل:

-رائحة الفم الكريهة

-التجشؤ

-حرقة المعدة

-براز رخو

ولكن يمكن التخفيف من تلك الآثار الجانبية عن طريق تناول زيت كبد الحوت مع الوجبات.