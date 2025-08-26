قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
بالصور

خطوات لمعان الشعر في المنزل

رنا عصمت

يُعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة عدم لمعان الشعر، خاصةً إذا كان الشعر يُعاني من التموجات والتجاعيد التي تزيد من صعوبة العناية به، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على لمعان الشعر في المنزل،وفقا لموقع هيلثى..

خطوات لمعان الشعر في المنزل


 

1. العسل وخل التفاح

طريقة الاستعمال أضف نصف كوب من الماء الدافئ ، وملعقتين كبيرتين من خل التفاح ، وثلاث ملاعق كبيرة من العسل الخام في وعاء. ضع هذا المزيج على فروة رأسك وشعرك وقم بتدليكه. اتركه لمدة 30-60 دقيقة، اغسليه بشامبو خفيف.

2-العسل وزيت جوز الهند

يساهم زيت جوز الهند في نمو الشعر وتغذيته، يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة بصيلات الشعر بالإضافة إلى جودة وصحة الشعر.


المكونات: ½ كوب زيت جوز الهند و كوب عسل التوجيهات اخلطي المكونين في وعاء ضعي المزيج على الشعر وفروة الرأس ودلكييه جيدًا اتركيه لمدة 20 دقيقة بعد شطفه بالماء البارد ، استخدمي شامبو خفيف للتنظيف للحصول على أفضل النتائج.

3-فرشاة بعناية
يمكن أن يتسبب تمشيط الشعر المبلل في إتلافه وتقصفه - مما يعد عدوًا لللمعان لفك تشابك الشعر بمشط واسع الأسنان بعد الاستحمام على الشعر الجاف ، يمكن أن تساعد الفرشاة ذات الشعر الخشن الطبيعي في توزيع الزيوت الطبيعية لفروة رأسك من الجذور إلى الأطراف ، وتنعيم البشرة وخلق شعر لامع .

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

السعودية

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

أحمد الشرع

سوريا ..الشرع: لا أنتمي للإخوان وكنت أكبر المتضررين من تنظيم داعش

غزة والمعاناة

شهداء في غزة بغارات وحشية للاحتلال.. بينهم منتظرو مساعدات

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف | القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| هنادى مهنا تثير الجدل

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

