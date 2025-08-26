يُعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة عدم لمعان الشعر، خاصةً إذا كان الشعر يُعاني من التموجات والتجاعيد التي تزيد من صعوبة العناية به، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على لمعان الشعر في المنزل ،وفقا لموقع هيلثى..

خطوات لمعان الشعر في المنزل





1. العسل وخل التفاح

طريقة الاستعمال أضف نصف كوب من الماء الدافئ ، وملعقتين كبيرتين من خل التفاح ، وثلاث ملاعق كبيرة من العسل الخام في وعاء. ضع هذا المزيج على فروة رأسك وشعرك وقم بتدليكه. اتركه لمدة 30-60 دقيقة، اغسليه بشامبو خفيف.

2-العسل وزيت جوز الهند

يساهم زيت جوز الهند في نمو الشعر وتغذيته، يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة بصيلات الشعر بالإضافة إلى جودة وصحة الشعر.



المكونات: ½ كوب زيت جوز الهند و كوب عسل التوجيهات اخلطي المكونين في وعاء ضعي المزيج على الشعر وفروة الرأس ودلكييه جيدًا اتركيه لمدة 20 دقيقة بعد شطفه بالماء البارد ، استخدمي شامبو خفيف للتنظيف للحصول على أفضل النتائج.

3-فرشاة بعناية

يمكن أن يتسبب تمشيط الشعر المبلل في إتلافه وتقصفه - مما يعد عدوًا لللمعان لفك تشابك الشعر بمشط واسع الأسنان بعد الاستحمام على الشعر الجاف ، يمكن أن تساعد الفرشاة ذات الشعر الخشن الطبيعي في توزيع الزيوت الطبيعية لفروة رأسك من الجذور إلى الأطراف ، وتنعيم البشرة وخلق شعر لامع .