سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات و شوربة ومقبلات باردة.. مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال ساعات النهار، يبحث الكثيرون عن أطعمة خفيفة و باردة ومنعشة فى نفس الوقت، وسهلة الهضم تساعد على مواجهة الطقس الحار دون الشعور بالخمول أو الثقل بعد تناول الطعام.

في هذه الأجواء، تتحول السلطات المنعشة والشوربة الباردة إلى أهم الأصناف على مائدة الصيف، لتمنح الجسم الترطيب والانتعاش.

سلطات صيفية منعشة

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

السلطة ليست فقط طبق جانبي، بل يمكن أن تتحول بسهولة إلى وجبة متكاملة إذا احتوت على البروتين، الحبوب الكاملة، والدهون الصحية. ونقدم إليك بعض الأفكار، للشيف فيفي عثمان.

سلطة الكينوا مع الخضار والحمص

تجمع بين الكينوا الغنية بالبروتين، والخضار الطازج مثل الطماطم والخيار والفلفل، مع الحمص لمزيد من الشبع. يمكن إضافة عصير ليمون وزيت زيتون لمذاق رائع.

سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

من أشهر السلطات في الصيف المصري والعربي. تُقدّم باردة وتساعد على تبريد الجسم وتسهيل الهضم، خاصة في أيام الصيام أو بعد يوم شاق بالخارج.

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطة البطيخ والجبنة البيضاء

مزيج غير تقليدي لكنه منعش جدًا. يُقطع البطيخ مكعبات ويُخلط مع جبنة فيتا أو جبنة قريش، ويُضاف إليه أوراق النعناع، ورشة من الزيت البكر.

شوربات باردة

الشوربة ليست فقط للأيام الباردة، بل هناك أنواع تقدم باردة وتناسب الطقس الحار، وتحتوي على مغذيات عالية وفوائد صحية

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شوربة الجازباتشو

أصلها من إسبانيا، وتُعدّ من الطماطم، الخيار، الفلفل الأحمر، زيت الزيتون، والخل. تُقدَّم باردة وتمنح شعورًا فوريًا بالانتعاش.

شوربة الزبادي بالشبت

خليط من الزبادي، الخيار المبشور، الثوم، والشبت. سهلة التحضير وغنية بالبروتين والكالسيوم. يمكن إضافة ملعقة من الشوفان أو الشعير لمزيد من القوام.

مقبلات خفيفة تناسب الأجواء

لا غنى عن بعض الوجبات الخفيفة التي تضيف لمسة و نكهة إلى مائدة الصيف:

لفائف الخس بالدجاج: ورق خس محشو بشرائح الدجاج المشوي وصوص الزبادي.

التبولة: مزيج من البرغل، البقدونس، النعناع، عصير الليمون وزيت الزيتون.

الحمص بالطحينة: غني بالبروتين والألياف، ويُقدّم باردًا مع شرائح خيار أو جزر.

نصائح ذهبية لمطبخ صيفي منعش