بالنعناع وبذور العنب .. وصفات طبيعية لعمل مقشر الشفاة فى المنزل

ترغب الكثير من النساء فى معرفة طريقة عمل مقشر الشفاة فى المنزل بمكونات فعالة وأسعار مخفضة.

نعرض لكم فى هذا التقرير وصفات طبيعية لعمل مقشر الشفاة فى المنزل وذلك من وفقا لما جاء فى موقع “ stylecraze.”



مقشر الشفاة بالكاكاو والفانيليا

مكونات مقشر الشفاة

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو

ملعقتين كبيرتين من السكر البني

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

3/4 ملعقة صغيرة من العسل

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون



طريقة عمل مقشر الشفاة

قومي بخلط جميع المكونات في وعاء زجاجي.

ضعي كمية صغيرة من المقشر على شفتيك وافركيها بحركات دائرية لطيفة.

اتركي القناع على شفتيك لبضع دقائق.

امسحيها بقطعة قماش ناعمة مبللة أو اغسليها بالماء الفاتر.



لا يرضي قناع تقشير الشفاه المصنوع منزليًا رغبتك في تناول الشوكولاتة فحسب، بل يساعد الكاكاو أيضًا على ترطيب شفتيك بعمق ويزيل السمرة ويحتوي مستخلص الفانيليا على مجموعة كاملة من فوائد مكافحة الشيخوخة ومضادات الأكسدة التي تمنع وتعكس تلف الجلد الناجم عن الجذور الحر.

مقشر الشفاة بالقرفة

مكونات الوصفة

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة المطحونة

نصف ملعقة كبيرة من العسل الخام

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون



طريقة عمل مقشر الشفاة

قم بخلط المكونات في وعاء الخلط واخلطهم جيدا.

ضعي المقشر باستخدام أطراف أصابعك وقومي بإزالة خلايا الجلد الميتة بلطف.

اشطفيه بالماء الفاتر ثم استخدمي مرطب الشفاه المفضل .



أهمية الوصفة

القرفة هي معزز طبيعي للشفاه لذا هذا المقشر هو تقنية مضمونة للحصول على شفاة منتفخة ووردية وتعمل القرفة كمقشر طبيعي وتساعدك على الحصول على شفاه ناعمة وطرية على الفور.

مقشر الشفاة بالنعناع وبذور العنب

مكونات مقشر الشفاة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون (أو زيت جوز الهند)

ملعقتين كبيرتين من السكر

8-10 قطرات من زيت النعناع

نصف ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب



طريقة عمل مقشر الشفاة

اخلطي السكر مع المرطب المفضل لديك وأضف ٨-١٠ قطرات من زيت النعناع واخلط.

أضيفي زيت بذور العنب إلى الخليط وضعي المقشر على شفتيك وافركيه بحركات دائرية لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر



سر فاعلية مقشر الشفاة

يعمل السكر كمقشر طبيعي للشفاه، بينما يساعد زيت النعناع على تحفيز الدورة الدموية تحت الشفاه، مما يمنحها مظهرًا أكثر امتلاءً كما أن مقشر الشفاه هذا المصنوع منزليًا من السكر مُهدئ ومنعش لبشرة شفتيكِ و زيت بذور العنب خفيف الوزن، غني بمضادات الأكسدة، ويعمل كمرطب طبيعي رائع لشفتيكِ .