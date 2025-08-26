كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

الأفوكادو ثمرة معروفة جداً بفوائدها الكثيرة، فهي مهمة لصحة القلب والحفاظ على ضغط الدم، وتعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، ولها دور مهم في تنظيم نسبة السكر في الدم.

ونقدم لك فى هذا التقرير طريقة عصير الافوكادو على طريقة الشيف محمد جمال.

مقادير عصير الأفوكادو

½ 1 كوب حليب بارد

1 حبة أفوكادو ناضجة

1 ملعقة كبيرة عسل

للتزيين:

1 ملعقة صغيرة عسل

2 ملعقة صغيرة لوز مطحون

طريقة عصير الأفوكادو..

قومي بتقشير 1-الأفوكادو وأزيلي النواة.

2-فى الخلاط الكهربائي، اخلطي الحليب مع العسل والأفوكادو حتى يتجانس المزيج تماماً.

3-صبي العصير فى كاسات التقديم.

4-للتزيين : زيني الوجه بملعقة العسل واللوز المطحون.