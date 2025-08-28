ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك، والمطاعم، وثلاجات الحفظ، والمصانع، وسيارات بيع اللحوم، وذلك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، فضلًا عن الإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير المديرية، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالاشتراك مع الجهات المعنية (مباحث التموين – شرطة البيئة والمسطحات المائية – الرقابة الإدارية – الرقابة التموينية)، وبحضور مصطفى أحمد عبدالقادر وسهير عبدالمعين، أعضاء اللجنة، وتحت إشراف المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى الرقابة الصحية ومجالس المدن، بتنفيذ حملات تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان.

وجاء ذلك تحت إشراف وحضور كل من: الدكتورة إيمان عليوة، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور خالد عبدالمعطي، طبيب إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور ماهر سليمان، مدير إدارة العاشر من رمضان، وأطباء الصحة العامة بإدارة العاشر من رمضان.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة، وضبط 8 أطنان و650 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما والكبد والأسماك مجهولة المصدر، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.