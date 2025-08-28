قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال الرصف ورد الشيء لأصله بشارع الزراعة بالزقازيق

محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أعمال الرصف ورد الشيء لأصله بشارع الزراعة، بدايةً من طريق الغار مرورًا بميدان الزراعة وحتى مطلع كوبري عبد العزيز، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيهاً.

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف ورد الشيء لأصله بالشارع، بدءًا من طريق الغار حتى ميدان الزراعة وصولاً إلى مطلع كوبري الصاغة، بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون جنيها، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المارة والسيارات.

وأشار رئيس المركز إلى أنه عقب الإنتهاء من أعمال الحفر لتوصيل كابلات الكهرباء بطول الطريق، تم على الفور الدفع بسيارات ومعدات رئاسة المركز لإزالة طبقة الأسفلت المتهالكة الناتجة عن أعمال الحفر، ورد الشيء لأصله، والبدء في وضع طبقات الأساس اللازمة لأعمال الرصف لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقطاع البنية التحتية، ولا سيما مشروعات الطرق والكباري، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة في تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، ويعزز السيولة المرورية داخل المدن.

الزقازيق مدينة الزقازيق الشرقية محافظ الشرقية بشارع الزراعة بميدان الزراعة

