رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025
أول تعليق من ماكرون على الهجوم الروسي ضد كييف
رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري في مطار العلمين الدولي
برلماني: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات خلال الفترة المقبلة
محمود الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري
ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل مخزن بالقاهرة
شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
كان مركزه باك ليفت.. الغندور يطرح سؤالا هاما بشأن نجم الأهلي
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025
المشي ساعة واحدة أسبوعيًا يقلل مخاطر الوفاة وأزمات القلب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الشرقية يُسلم شهادات الدورة التدريبية عن مركز معلومات المرافق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 4 من طلاب جامعة الزقازيق شهادات اجتياز الدورة التدريبية والتي اقيمت بمركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة لتعريفهم بطبيعة عمل الشبكات واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتوقيع الاحداثيات بصفة عامة وذلك تشجيعاً لهم وتقديراً لأدائهم المتميز خلال مشاركتهم الفعالة في الدورة التدريبية متمنيا لهم التوفيق والاستمرار في تحصيل العلم والمعرفة.

أكد محافظ الشرقية أن الاهتمام بالشباب يأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية، بتوجيه مستمر من فخامة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية  الذي يؤكد دائمًا أن شبابنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة، وأن تدريبهم وتوعيتهم واجب وطني تقوم به كل الجهات والمؤسسات المعنية، لصناعة شاب مؤهل ومدرب، يمتلك من الوعي ويساهم في بناء الوطن.

 طالب المحافظ طلاب الجامعة بتحقيق اقصي استفادة بما تم دراسته خلال الدورة التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة تساهم في تطوير منظومة العمل ، مؤكداً إستمرار تنظيم الدورات التدريبية في كافة المجالات والتخصصات المختلفة لصقل مهارات العاملين وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة داليا سليم مدير مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة أن الدورة التدريبية والتي اقيمت علي مدار 45 يوم تمت تحت إشراف متخصصين وبإستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتوفرة بالمركز  مما يعزّز المهارات الفنية والتقنية للمشاركين، ويزوّدهم بمعرفة عملية دقيقة في إستخدام الأجهزة المساحية الحديثة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الإستشعارعن بُعد بما يؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي بمستوى احترافي.

الشرقية محافظ الشرقية جامعة الزقازيق اجتياز الدورة التدريبية شبكات المرافق العامة

