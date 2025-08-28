محافظ الشرقية يُسلم شهادات الدورة التدريبية عن مركز معلومات المرافق

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 4 من طلاب جامعة الزقازيق شهادات اجتياز الدورة التدريبية والتي اقيمت بمركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة لتعريفهم بطبيعة عمل الشبكات واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتوقيع الاحداثيات بصفة عامة وذلك تشجيعاً لهم وتقديراً لأدائهم المتميز خلال مشاركتهم الفعالة في الدورة التدريبية متمنيا لهم التوفيق والاستمرار في تحصيل العلم والمعرفة.

أكد محافظ الشرقية أن الاهتمام بالشباب يأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية، بتوجيه مستمر من فخامة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤكد دائمًا أن شبابنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة، وأن تدريبهم وتوعيتهم واجب وطني تقوم به كل الجهات والمؤسسات المعنية، لصناعة شاب مؤهل ومدرب، يمتلك من الوعي ويساهم في بناء الوطن.

طالب المحافظ طلاب الجامعة بتحقيق اقصي استفادة بما تم دراسته خلال الدورة التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة تساهم في تطوير منظومة العمل ، مؤكداً إستمرار تنظيم الدورات التدريبية في كافة المجالات والتخصصات المختلفة لصقل مهارات العاملين وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة داليا سليم مدير مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة أن الدورة التدريبية والتي اقيمت علي مدار 45 يوم تمت تحت إشراف متخصصين وبإستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتوفرة بالمركز مما يعزّز المهارات الفنية والتقنية للمشاركين، ويزوّدهم بمعرفة عملية دقيقة في إستخدام الأجهزة المساحية الحديثة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الإستشعارعن بُعد بما يؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي بمستوى احترافي.