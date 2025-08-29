بسبب الشرقيين.. دعوات في ألمانيا لتغيير العلم والنشيد الوطني

تجددت الأصوات داخل ألمانيا الرافضة للعلم الوطني إلى جانب النشيد، إذ يُشكِّك رئيس وزراء تورينجن السابق بودو راميلو في أهمية العلم الوطني، قائلًا إن الكثيرين لا يتعاطفون معه، داعيًا إلى تصويت وطني على العلم، بحسب "راينشه بوست".

وكرر راميلو -رئيس وزراء تورينجن السابق ونائب رئيس البوندستاج الحالي من حزب اليسار- دعوته إلى نشيد وطني ألماني جديد والتصويت على ألوان علم الدولة الأسود والأحمر والذهبي.

وقال راميلو لصحيفة "راينيشه بوست"، إنه يعرف "العديد من الألمان الشرقيين الذين لا يُرددون النشيد الوطني لأسباب مُتعددة، وأودُّ طرح نشيد الأطفال لبرتولت بريشت للتصويت".

دعا راميلو أيضًا إلى التصويت على علم جمهورية ألمانيا الاتحادية، قائلًا: "أعلم أن الأسود والأحمر والذهبي تُمثل رفضًا للأنظمة الشمولية، لكن الكثيرين يشعرون أيضًا بعدم الارتياح تجاه العلم الوطني".

وأوضح رئيس وزراء تورينجن السابق: "أود طرح كل هذا للتصويت بناءً على المادة 146، التي تنص على أن القانون الأساسي يفقد صلاحيته بمجرد دخول دستور جديد حيز النفاذ، دستور قرره الشعب الألماني بحرية".

قبل أيام قليلة، أعلن راميلو تأييده لإجراء استفتاء على الدستور في مقابلة مع مجلة "شتيرن"، مشيرًا إلى شعور الكثير من الألمان الشرقيين بالغربة تجاه نظام الجمهورية الاتحادية في عام1990، حين انضمت الولايات الألمانية الشرقية حديثة التأسيس إلى الجمهورية الاتحادية بموجب المادة 23 من القانون الأساسي.

كان راميلو بدأ بالفعل نقاشًا حول النشيد الوطني في عام 2019، بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، وفي ذلك الوقت لم تؤيد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هذه الدعوة.

وكانت الألوان الوطنية الأسود والأحمر والذهبي رمزًا بديهيًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1449، بعد أن صوّت المجلس البرلماني لصالح العلم الثلاثي الأسود والأحمر والذهبي، مع معارضة صوت واحد، وتنص المادة 22 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية على أن "العلم الاتحادي أسود وأحمر وذهبي".

كما اختارت جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ثاني أكبر دولة ألمانية، أيضًا الأسود والأحمر والذهبي، لكنها أضافت في عام 1959 شعار المطرقة والبوصلة محاطًا بإكليل من سنابل الذرة.