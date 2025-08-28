قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
آية التيجي

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية عن تسجيل حالة نادرة من داء النغف الحلزوني (الدودة الحلزونية آكلة اللحوم) في ولاية ماريلاند، لدى مريض كان قد سافر مؤخرًا من السلفادور.

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

وقال المتحدث باسم الوزارة، أندرو نيكسون، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ووزارة الصحة في ماريلاند تحققان في تفاصيل الإصابة التي تم تأكيدها في أغسطس الجاري، موضحًا أن هذه أول حالة إصابة بشرية مرتبطة بالسفر إلى بلد متأثر بتفشي المرض يتم تسجيلها في الولايات المتحدة.

وأكد نيكسون أن خطر انتشار المرض على الصحة العامة في أميركا منخفض جدًا، فيما أوضح بيان لوزارة الصحة في ماريلاند أن المريض قد تعافى تمامًا، ولا يوجد أي دليل على انتقال العدوى إلى أفراد آخرين أو حيوانات، وفق ما نقلته شبكة "CNN".

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

ما هو داء الديدان الحلزونية؟

يُعرف هذا المرض النادر باسم "ديدان العالم الجديد الحلزونية"، وهي يرقات طفيلية لنوع من الذباب يُسمى Cochliomyia hominivorax.
وعلى عكس أنواع الذباب الأخرى التي تتغذى على اللحوم الميتة، تقوم هذه اليرقات بالتغذي على لحوم الكائنات الحية مباشرة.

وأوضح الدكتور فيليب كوفمان، أستاذ ورئيس قسم الحشرات في جامعة تكساس إيه آند إم، أن أنثى الذبابة تضع ما بين 200 – 300 بيضة على جروح الحيوانات ذوات الدم الحار مثل الأبقار والخيول، بل وحتى الحيوانات الأليفة والبشر. وبعد 12 إلى 24 ساعة فقط، تفقس البيوض وتبدأ اليرقات في اختراق الأنسجة الحية والتغذي عليها، مسببة جروحًا عميقة وخطيرة.

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

خطورة المرض على الحيوانات والبشر

ويمكن أن تقتل العدوى غير المعالجة حيوانًا في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

وتنتشر بسهولة بين الحيوانات في حال عدم التدخل الطبي.

وتصيب معظم الكائنات ذات الدم الحار، بما في ذلك الإنسان.

ويشير خبراء الأمراض المعدية، ومنهم الدكتور دانيال غريفين من جامعة كولومبيا، إلى أن الذباب يبحث عن أي خدش أو جرح صغير في الجلد ليضع البيوض فيه، لتتحول الأنسجة سريعًا إلى ما يشبه "جبن سويسري" بفعل اليرقات.

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

طرق العلاج داء الديدان الحلزونية

وعادةً يعتمد علاج داء الديدان الحلزونية على:

ـ تنظيف وتطهير الجروح المصابة.

ـ إزالة اليرقات.

ـ استخدام أدوية مضادة للطفيليات.

وتؤكد الجهات الصحية أن المتابعة البيطرية للبقر والخيول والحيوانات الأليفة ضرورية للحد من انتشار هذا الطفيلي، إلى جانب التدخل المبكر عند ظهور أي جروح أو أعراض مريبة.

وهذا الاكتشاف يعيد تسليط الضوء على مخاطر السفر إلى الدول الموبوءة بالأمراض النادرة، وأهمية الفحص الطبي السريع عند عودة المسافرين الذين قد تظهر لديهم أعراض غير مألوفة.

الدودة الحلزونية الدودة الحلزونية آكلة اللحوم إصابة بشرية أميركا ولاية ماريلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

خل التفاح

ماذا يحدث للجسم عند تناول خل التفاح قبل النوم

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات |هل يجب على مرضى السكري التوقف عن تناول الأرز الأبيض؟.. مش هتصدق سعر أغلى صقر عربي

أغلى صقر

رقم خيالي.. مش هتصدق سعر أغلى صقر عربي

بالصور

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد