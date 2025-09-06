طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم، طبق إيطالي الأصل لكنه مشهور في كتير من المطابخ، خاصة المصرية، وغالبًا يُحضّر بصوص كريمي أو صوص المشروم.

مكونات عمل بيكاتا اللحم بالصوص الأبيض أو بصوص المشروم

500 جرام شرائح لحم بفتيك رفيع يفضل من عرق التريب أو عرق الفلتو.

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب اختياري

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

دقيق للتغليف

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب كريمة طهي أو 3/4 كوب لبن + ملعقة دقيق بديلًا للكريمة

1/2 كوب مرقة لحمة أو دجاج

1 كوب مشروم طازج مقطع شرائح اختياري لكن يُفضَّل

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقة صغيرة مستردة اختياري لزيادة الطعم

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل البيكاتا باللحم

تبّل شرائح اللحم بالملح والفلفل والثوم والبصل البودر وجوزة الطيب.

غلّف كل شريحة خفيف بالدقيق لعمل طبقة خفيفة تساعد في تكثيف الصوص.

سخّن الزبدة والزيت في طاسة على نار متوسطة.

حمر شرائح اللحم من الجانبين حتى تأخذ لونًا ذهبيًا كل وجه حوالي 2–3 دقائق

ارفع اللحم من الطاسة واحتفظ به جانبًا.

في نفس الطاسة، أضف المشروم وقلّبه حتى يذبل لو هتستخدمه.

أضف الكريمة والمرقة أو اللبن + ملعقة دقيق مذابة

أضف رشة ملح وفلفل ومستردة لو تحب.

قلّب الخليط حتى يبدأ يغلي ويتكثّف قليلًا.

أعد شرائح اللحم إلى الطاسة مع الصوص.

غطّ الطاسة واتركها 10 دقائق على نار هادئة حتى تتشرب النكهات وينضج اللحم تمامًا.

التقديم

زيّن بالبقدونس المفروم.

قدّم البيكاتا مع:

مكرونة سباجيتي أو بينا بالصوص الأبيض

بطاطس بيوريه

أرز أبيض أو أرز بالكركم

خبز محمّص

نصائح