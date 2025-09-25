بعد أن سجلت 30 جنيه .. شعبة الخضروات تحدد موعد انخفاض أسعار الطماطم

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الطماطم في السوق المحلي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الحالية نتيجة لانخفاض المعروض من المحصول بسبب فترة "فاصل العروة"، موضحًا أن هذه الظاهرة موسمية وتتكرر كل عام.

وأوضح النجيب فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن أسعار الطماطم تراوحت في الجملة ما بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو، لتصل في بعض أسواق التجزئة إلى ما بين 25 و30 جنيهًا، وهو ارتفاع مؤقت مرتبط بنقص الكميات المعروضة في الأسواق.

وأشار إلى أن الأزمة ستنتهي مع بداية طرح إنتاج العروة الجديدة منتصف أكتوبر المقبل، حيث ستبدأ الكميات في التدفق بشكل منتظم للأسواق، وهو ما سيساهم في تراجع الأسعار تدريجيًا لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن المستهلك سيشعر بانفراجة واضحة في الأسعار مع زيادة المعروض خلال النصف الثاني من أكتوبر

داعيًا المواطنين إلى الشراء بالكميات المعتادة وعدم التخزين، لافتًا إلى أن السوق سيشهد استقرارًا قريبًا جدًا.