طارق العشري: لا أعلم سبب رحيلي عن تدريب فاركو.. وزعلت على نفسي

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن أسباب رحيله من تدريب فاركو.

وقال العشري في حواره مع برنامج ستاد المحور:"حتى الآن لا أعلم سبب رحيلي عن تدريب فاركو وتقاجئت أن جون إدوارد يشكرني على فترتي مع الفريق، كنت قريب من إنهاء الدوري في المركز الخامس وصدمت من رحيلي".

وأضاف:"زعلت على نفسي من طريقة رحيلي عن تدريب فاركو، ومن وجهة نظري محمود جهاد من أفضل لاعبي الوسط في مصر ولا اعلم عدم مشاركته مع الزمالك".

واختتم:"نادي حرس الحدود هو من صنع اسم طارق العشري، وفي حاول تم العرض تدريب الفريق سأفكر لأن حرس الحدود بالنسبة لي شئ كبير للغاية".