طارق العشري: التدريب في مصر له طعم ٱخر.. وهذا ما تعلمته من جوزيه

أشاد طارق العشري المدير الفني السابق لحرس الحدود، بالتدريب في الدوري المصري، معتبرا المسابقة المحلية لها مكانة خاصة له على المستوى الشخصي.

وأضاف العشري خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "التدريب في الدوري المصري له "طعم تاني" لأن المنافسة قوية بين الفرق".

وتابع: "حققت ٤ بطولات في مسيرتي ومحطتي الأفضل كانت مع حرس الحدود من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١١، وأنا أول من قمت بتطبيق طريقة ٤-٤-٢".

وواصل: "تواجدت مع مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق في أكثر من معايشة تدريبية، مشيرا إلى تعلمه منه قوة الشخصية والقيادة والسيطرة على النجوم".

واختتم حديثه قائلًا:"حرس الحدود خلال فترة قيادتي كان يشبه بيراميدز، ونجحنا في التتويج بالبطولات، وكان المربع الذهبي للدوري دائمًا يضم القطبين والحدود وإنبي".